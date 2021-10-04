Sonbaharda ne giysem derdine son! Bu yöntemlerle yazlık kıyafetlerinizi...

Mevsim geçişleri kombin yapmada en çok zorlandığımız dönemler arasında. Yaz mevsiminin sıcak ve rahat kıyafetlerini çıkarıp, bir anda kalın kıyafetlere geçiş yapmak kombin yapma isteğimizi düşürüyor. Aynı şekilde havaların bir sıcak bir soğuk olması da kafamızı oldukça karıştırıyor. Haliyle giyecek bir şey bulamamaktan dert yanıyoruz. Neyse ki yazlık kıyafetlerinizi rafa kaldırmadan kışlık parçalarla kombinlemek için birkaç tüyo bilmeniz yeterli! Detayları gelin, hep birlikte inceleyelim.

ELBİSE-CEKET KOMBİNİ

Yazlık elbiselerinizi ceketlerle kombinlemek size çok tarz bir hava katacak. Oversize blazer bir ceketle kombinleyeceğiniz dar mini elbise, soğuyan havada hem üşütmez hem de çok tarz bir görüntüye sahip olmanıza yardımcı olur. Elbisenizi deri bir ceketle kombinlemek isterseniz deri ceket sayesinde çok şık olacaksınız. Tercihiniz kot bir ceketten yana olursa da spor ve rahat bir görünüme kavuşacaksınız.

ŞORT-SWEATSHIRT KOMBİNİ

Havaların soğumasıyla birlikte şortların rahatlığını bırakmayı muhtemelen istemiyorsunuz. Şortunuzun üstüne giyeceğiniz sweatshirt, size rahatlık sunarken şortlarınızı rafa kaldırmanızı da engelliyor. Kombininizi sneaker ile tamamlarsanız sizden rahatı ve tarzı yok!

ETEK-ÇİZME KOMBİNİ

Mini etekle kombinleyeceğiniz deri çizmeler sayesinde olağanüstü bir şıklığa ulaşacaksınız. İsterseniz kombininizi deri ceketle tamamlayabilirsiniz. Deri ceket, deri çizme ve etek kombininin birbirini ne kadar güzel tamamladığından söz etmemize gerek yok herhalde! Mini etek altına giyeceğiniz çizmeler hem bacağınızı soğuktan koruyarak hem de çekici görüntünüzü destekleyecek.

SALAŞ KAZAK-MAKSİ BOY ETEK KOMBİNİ

Yazın tiril tiril ince maksi boy etekleri giymeyi çok sevenler için mükemmel bir kombin önerimiz var, salaş kazaklar! Maksi boy etek ve salaş kazak şüphesiz birbirine en çok yakışan parçaların başında geliyor. Hele bir de bootielerle kombininizi tamamlarsanız tadından yenmez! Bu kombin oldukça bohem bir tarz ortaya çıkaracak.

HIRKA-ETEK KOMBİNİ

Hırkalar sonbahar mevsiminin en kurtarıcı parçalarından birisi. Mini eteğin üstüne giyeceğiniz oversize hırka çok tarz bir görünüm yakalamanızı sağlayacak. Tercihiniz midi bir kalem etekten yana olursa da crop hırka kombininizi mükemmel şekilde tamamlayacak.

