Yazlıklarınızı kaldırmayın! sıcak hava o illere geri dönüyor! Meteoroloji'den son dakika 15 - 19 Eylül 2023 hava durumu

Türkiye genelinde etkisini gösteren sıcak hava dalgaları Eylül ayı ile birlikte yerini yağışlı havaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıkları 4 derece birden artacak. Hava sıcaklıklarının Batı ve Güney kıyılarda mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. 15 - 19 Eylül 2023 hava durumu tahmin raporu ve Meteoroloji tarafından yapılan açıklamanın detayları haberimizde...

O İLLER İÇİN KRİTİK UYARI

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimleri, Ordu'nun iç kesimleri, Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR

Batı ve Güney kıyılarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği açıklandı.

Doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 27°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey ve doğu ilçeleri öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu ilçeleri öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Açık ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C

Açık ve az bulutlu

SİİRT °C, 32°C

Açık ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C

Açık ve az bulutlu

5 GÜNLÜK HARİTALI TAHMİN





