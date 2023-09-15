Yazlıklarınızı kaldırmayın! sıcak hava o illere geri dönüyor! Meteoroloji'den son dakika 15 - 19 Eylül 2023 hava durumu

Türkiye genelinde etkisini gösteren sıcak hava dalgaları Eylül ayı ile birlikte yerini yağışlı havaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıkları 4 derece birden artacak. Hava sıcaklıklarının Batı ve Güney kıyılarda mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. 15 - 19 Eylül 2023 hava durumu tahmin raporu ve Meteoroloji tarafından yapılan açıklamanın detayları haberimizde...
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimleri, Ordu'nun iç kesimleri, Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Batı ve Güney kıyılarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği açıklandı.
Doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 27°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey ve doğu ilçeleri öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu ilçeleri öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Açık ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 32°C
Açık ve az bulutlu
SİİRT °C, 32°C
Açık ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 34°C
Açık ve az bulutlu