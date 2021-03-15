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YDS geç başvuruları ne zaman? YDS geç başvuru ücretleri ne kadar?

15.03.2021 11:24 | Son Güncelleme:
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YDS geç başvuruları ne zaman? YDS geç başvuru ücretleri ne kadar?

YDS geç başvuru tarihleri yayınlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başvuruları 25 Şubat - 8 Mart 2021 tarihlerinde alınmıştı. ÖSYM, bu tarihlerde başvuruları kaçıranlar için YDS geç başvuru tarihi imkânı sunuyor. Adaylar, YDS geç başvuru ücretlerini anlaşmalı bankalar aracılığıyla yatıracak.

ÖSYM’nin internet sitesi ve AİS uygulaması üzerinden yapılan YDS geç başvuruları tarihleri, sınav tahmininde paylaşılmıştı. YDS geç başvuru tarihlerinde başvurularını tamamlayanlar, sınav ücretini internet üzerinden de yatırabilecek. 2021 yılında ilki düzenlenecek YDS sınavı 18 Nisan 2021’de yapılacak…

YDS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) internet sayfasından paylaşılan bilgiler göre, 2021 YDS 1 sınavı başvuruları, 25 Şubat – 08 Mart tarihlerinde yapılacak. Geç başvuru işlemleri 16 Mart 2021'de yapılacak.

YDS NE ZAMAN?

YDS sınavının ilki bu sene 18 Nisan 2021’de yapılacak. Sınav sonuçları 11 Mayıs tarihinde açıklanacak.

YDS geç başvuruları ne zaman? YDS geç başvuru ücretleri ne kadar

2021-YDS/1 SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 18 Nisan 2021, 10.15, 3 saat (180 dakika)
2021-YDS/1 BAŞVURU TARİHLERİ : 25 Şubat – 8 Mart 2021 (Ücret ödeme için son gün, 9 Mart 2021)
2021-YDS/2 SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 10 Ekim 2021, 10.15, 3 saat (180 dakika)
SINAV ÜCRETİ : 145,00 TL
2021-YDS/2 BAŞVURU TARİHLERİ : 20-31 Ağustos 2021 (Ücret ödeme için son gün, 1 Eylül 2021)
2021-YDS/2 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 8 Eylül 2021 (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav
ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)
2021-YDS/1 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 16 Mart 2021 (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav
ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YDS
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