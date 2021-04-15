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YDS sınavı ne zaman? YDS ertelendi mi? 2021 yılı YDS sınav giriş yerleri sorgulama sayfası

15.04.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yabancı Dil Sınavı (YDS) sınavı için adayların bekleyişi devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav için adaylar araştırma yapmaya başladı. YDS sınavı ile ilgili bir erteleme kararı şu an için yok. YDS’ye girecek olan adaylar, sınav giriş belgelerinin hazır olup olmadığını da araştırıyor. Peki, YDS sınav giriş yerleri açıklandı mı?

YDS sınavı ne zaman? YDS ertelendi mi? 2021 yılı YDS sınav giriş yerleri sorgulama sayfası

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı olan YDS için adayların heyecanlı bekleyişleri devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan YDS sınav tarihinin yaklaşması ile, adaylar sınav yerlerini araştırmaya başladı. Peki, sınav sonuç yerleri açıklandı mı? İşte YDS sınav giriş yeri sorgulama ekranı…

YDS NE ZAMAN?

YDS 2021 18 Nisan 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. Sınavın sonuçları ÖSYM takvimine göre 11 Mayıs tarihinde erişime açılacak.

YDS SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

YDS NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ve ÜDS, KPSS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini alan yabancı dil sınavıdır. YDS’de, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulanır.

ösym

YDS sınavı senede 3 kez yapılmaktadır. İlk sınav “İlkbahar YDS Sınavı” (YDS/1), ikinci sınav ise “Sonbahar YDS Sınavı” (YDS/2), üçüncü sınav “Kış YDS Sınavı” (YDS/3) olarak geçmektedir.

YDS’YE KİMLER GİREBİLİR?

  • Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları,
  • Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler,
  • Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler,
  • Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar,
  • Kamu personeli olmak amacıyla KPSS'ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler,
  • Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları.

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ais ÖSYM YDS KPSS
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