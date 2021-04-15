YDS sınavı ne zaman? YDS ertelendi mi? 2021 yılı YDS sınav giriş yerleri sorgulama sayfası

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı olan YDS için adayların heyecanlı bekleyişleri devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan YDS sınav tarihinin yaklaşması ile, adaylar sınav yerlerini araştırmaya başladı. Peki, sınav sonuç yerleri açıklandı mı? İşte YDS sınav giriş yeri sorgulama ekranı…

YDS NE ZAMAN?

YDS 2021 18 Nisan 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. Sınavın sonuçları ÖSYM takvimine göre 11 Mayıs tarihinde erişime açılacak.

YDS SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

YDS NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ve ÜDS, KPSS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini alan yabancı dil sınavıdır. YDS’de, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulanır.

YDS sınavı senede 3 kez yapılmaktadır. İlk sınav “İlkbahar YDS Sınavı” (YDS/1), ikinci sınav ise “Sonbahar YDS Sınavı” (YDS/2), üçüncü sınav “Kış YDS Sınavı” (YDS/3) olarak geçmektedir.