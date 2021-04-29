YDS sonuçları açıklandı mı? YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS, başvuruların tamamlanmasının ardından 18 Nisan tarihinde tamamlandı. Adayların ise gözü, sonuç tarihine çevrildi. YDS sınavının üzerinden 11 gün geçmesinin ardından, adayların sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişi başladı. ÖSYM’nin takvimine göre 2021 YDS sonuçları 11 Mayıs tarihinde açıklanıyor.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

YDS sonuçları 11 Mayıs 2021 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

YDS NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ve ÜDS, KPSS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini alan yabancı dil sınavıdır. YDS’de, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulanır.

YDS sınavı senede 3 kez yapılmaktadır. İlk sınav “İlkbahar YDS Sınavı” (YDS/1), ikinci sınav ise “Sonbahar YDS Sınavı” (YDS/2), üçüncü sınav “Kış YDS Sınavı” (YDS/3) olarak geçmektedir.