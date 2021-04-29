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YDS sonuçları açıklandı mı? YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

29.04.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yabancı Dil Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 18 Nisan tarihinde yapıldı. Sınavın yapılmasının ardından ise, 2021 YDS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının %10’u adayların erişimine açıldı. Adaylar 10 günlük bir süre zarfında https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik ve aday şifreleri ile giriş yaparak YDS soru kitapçığına ve cevap anahtarına erişebiliyor.

YDS sonuçları açıklandı mı? YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS, başvuruların tamamlanmasının ardından 18 Nisan tarihinde tamamlandı. Adayların ise gözü, sonuç tarihine çevrildi. YDS sınavının üzerinden 11 gün geçmesinin ardından, adayların sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişi başladı. ÖSYM’nin takvimine göre 2021 YDS sonuçları 11 Mayıs tarihinde açıklanıyor.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

YDS sonuçları 11 Mayıs 2021 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

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YDS NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ve ÜDS, KPSS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini alan yabancı dil sınavıdır. YDS’de, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulanır.

YDS sınavı senede 3 kez yapılmaktadır. İlk sınav “İlkbahar YDS Sınavı” (YDS/1), ikinci sınav ise “Sonbahar YDS Sınavı” (YDS/2), üçüncü sınav “Kış YDS Sınavı” (YDS/3) olarak geçmektedir.

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YDS’YE KİMLER GİREBİLİR?

  • Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları,
  • Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler,
  • Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler,
  • Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar,
  • Kamu personeli olmak amacıyla KPSS'ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler,
  • Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları.


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