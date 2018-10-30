Yedi maddede estetik operasyon sonrası ödem atın! İşte ödem söktürücü tarifler

1- Mevcut ağırlığınız başında en az 30 ml su içmeye özen gösterin. (Örneğin; 60 kg ağırlığında bir bireyin en az 60*30=1800 ml suyu günlük olarak tüketmesi gerekir.) ortalama 2,5 litrelik tüketimi yakalamaya çalışın.
2- Tükettiğiniz suyun alkali olmasına (ph >7.0) dikkat edin. Günlük tükettiğiniz suyun içerisine alkali çubuk kullanarak veya limon ilave ederek de alkali oranına destek sağlayın.
3- Beslenmenizde roka, tere, maydanoz, semiz otu, ıspanak, pazı, brokoli, brüksel lahanası, kuşkonmaz gibi koyu yeşil yapraklı sebzelere ve mevsimine göre salatalığa daha çok yer vermeye çalışın.
4- Kivi, ananas, yaban mersini, kızılcık, nar gibi kırmızı renkli meyveleri sıklıkla tüketmeye çalışın.
5- Tuz yerine baharatları kullanın.
6- Tansiyon probleminiz, kafein duyarlılığınız yoksa günlük 2-3 fincan yeşil veya beyaz çay içmeye özen gösterin.
7- Ödem atmaya yardımcı smoothielerden yararlanın.
ÖRNEK TARİFLER:
SMOOTHİE 1
Malzemeler;
2 adet salatalık
1 adet yeşil elma
1 yemek kaşığı limon suyu
15 dal maydanoz
Yapılışı; Hepsini blendrize ederek içebilirsiniz.
SMOOTHİE 2
Malzemeler;
2 dilim ananas
10-15 dal maydanoz
½ limon suyu
½ şişe madensuyu
½ adet muz
1-2 dilim zencefil
Yapılışı; Tüm malzemeleri blendrize ederek tüketebilirsiniz.
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