KADIN

Yedi maddede estetik operasyon sonrası ödem atın! İşte ödem söktürücü tarifler

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
BESLENME HABERLERİ  | 30.10.2018 09:41 | Son Güncelleme

Estetik International Sağlık Grubu Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Torluoğlu normal zamanlarda ve estetik operasyonlar sonrasında içilebilecek ödem atıcı çay tarifi ve ödem atıcı yiyecekleri anlattı.

Yedi maddede estetik operasyon sonrası ödem atın! İşte ödem söktürücü tarifler

1- Mevcut ağırlığınız başında en az 30 ml su içmeye özen gösterin. (Örneğin; 60 kg ağırlığında bir bireyin en az 60*30=1800 ml suyu günlük olarak tüketmesi gerekir.) ortalama 2,5 litrelik tüketimi yakalamaya çalışın.

2- Tükettiğiniz suyun alkali olmasına (ph >7.0) dikkat edin. Günlük tükettiğiniz suyun içerisine alkali çubuk kullanarak veya limon ilave ederek de alkali oranına destek sağlayın.

3- Beslenmenizde roka, tere, maydanoz, semiz otu, ıspanak, pazı, brokoli, brüksel lahanası, kuşkonmaz gibi koyu yeşil yapraklı sebzelere ve mevsimine göre salatalığa daha çok yer vermeye çalışın.

4- Kivi, ananas, yaban mersini, kızılcık, nar gibi kırmızı renkli meyveleri sıklıkla tüketmeye çalışın.
5- Tuz yerine baharatları kullanın.

6- Tansiyon probleminiz, kafein duyarlılığınız yoksa günlük 2-3 fincan yeşil veya beyaz çay içmeye özen gösterin.
7- Ödem atmaya yardımcı smoothielerden yararlanın.

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ÖRNEK TARİFLER:

SMOOTHİE 1

Malzemeler;

2 adet salatalık

1 adet yeşil elma

1 yemek kaşığı limon suyu

15 dal maydanoz

Yapılışı; Hepsini blendrize ederek içebilirsiniz.

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SMOOTHİE 2

Malzemeler;

2 dilim ananas

10-15 dal maydanoz

½ limon suyu

½ şişe madensuyu

½ adet muz

1-2 dilim zencefil

Yapılışı; Tüm malzemeleri blendrize ederek tüketebilirsiniz.

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ödem söktüren tarifler estetik sonrası beslenme smoothie tarifleri

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