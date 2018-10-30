Yedi maddede estetik operasyon sonrası ödem atın! İşte ödem söktürücü tarifler

1- Mevcut ağırlığınız başında en az 30 ml su içmeye özen gösterin. (Örneğin; 60 kg ağırlığında bir bireyin en az 60*30=1800 ml suyu günlük olarak tüketmesi gerekir.) ortalama 2,5 litrelik tüketimi yakalamaya çalışın.

2- Tükettiğiniz suyun alkali olmasına (ph >7.0) dikkat edin. Günlük tükettiğiniz suyun içerisine alkali çubuk kullanarak veya limon ilave ederek de alkali oranına destek sağlayın.

3- Beslenmenizde roka, tere, maydanoz, semiz otu, ıspanak, pazı, brokoli, brüksel lahanası, kuşkonmaz gibi koyu yeşil yapraklı sebzelere ve mevsimine göre salatalığa daha çok yer vermeye çalışın.

4- Kivi, ananas, yaban mersini, kızılcık, nar gibi kırmızı renkli meyveleri sıklıkla tüketmeye çalışın.

5- Tuz yerine baharatları kullanın.

6- Tansiyon probleminiz, kafein duyarlılığınız yoksa günlük 2-3 fincan yeşil veya beyaz çay içmeye özen gösterin.

7- Ödem atmaya yardımcı smoothielerden yararlanın.

ÖRNEK TARİFLER:

SMOOTHİE 1

Malzemeler;

2 adet salatalık

1 adet yeşil elma

1 yemek kaşığı limon suyu

15 dal maydanoz

Yapılışı; Hepsini blendrize ederek içebilirsiniz.

SMOOTHİE 2

Malzemeler;

2 dilim ananas

10-15 dal maydanoz

½ limon suyu

½ şişe madensuyu

½ adet muz

1-2 dilim zencefil

Yapılışı; Tüm malzemeleri blendrize ederek tüketebilirsiniz.

