KADIN

Yedi ve dört yaşındaki çocuğunu emziren anne pedofiliyle suçlanıyor

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | 26.06.2018 11:29 | Son Güncelleme

'Utanmıyorum, aksine gurur duyuyorum.' Bu sözler yedi ve dört yaşındaki oğlunu hala anne sütüyle besleyen beş çocuk annesi Lisa Bridger'e ait. Otizmli iki çocuğunun ne kadar çok anne sütüyle beslenirse o kadar iyi olacaklarına inanan Lisa, internet kullanıcıları tarafından çocuk tacizi ve pedofiliyle suçlanıyor.

Yedi ve dört yaşındaki çocuğunu emziren anne pedofiliyle suçlanıyor

Avustralya Adelaide yaşayan 46 yaşındaki Lisa Bridge'in yedi ve dört yaşındaki oğulları Chase ve Phoenix'i hala anne sütüyle beslemesinin özel bir nedni var. Lisa'nın her iki çocuğu da otistik.

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Yürek ısıtan öyküsünü arkadaşlarıyla paylaşan paylaştığı hikayeyle beğeni ve yorum rekoru kıran Lisa, çoğunluğun takdirini topladı ancak bir kesim anneyi çocuk istismarı ve pedofiliyle suçladı.

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Anne yedi yaşındaki oğlu Chase'i (sağda) ve dört yaşındaki oğlu Phoenix'i (solda) emziriyor.

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Lisa, ''Yedi ve dört yaşındaki oğullarımı hala emziriyorum. Kimseden utanmıyor, aslında gurur duyuyorum. Ancak kadınların, özellike anne olanların bana utanmalısın demelerine şaşkınım. Ya emzirmeyi anlamıyorlar ya da emziremiyorlar bu yüzden kendilerinde suçluluk duyuyorlar. Çocuklarımın ikisi de otistik. Sütüm onları yatıştırıyor. Çocuklarımı mikroplara karşı korumalıyım ve anne sütünün bağışıklık kazandırdığına inanıyorum. İnek sütü içemiyorlar sütüm onlara kalsiyum ve demir veriyor. Eleştirileri görmezden gelmeye çalışıyorum. Çocuklarımın sağlığı her şeyden önce geliyor'' diye konuşuyor.

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'Bu elbette sonsuza dek sürmeyecek' diyen anne, çocuklarının otizmiyle başa çıkmak ve onları rahatlamak için köpek ve kedi de besliyor.

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Avustralya Emzirme Derneği, tüm çocukların hazır olduklarında emzirmeyi bıraktıklarını ve sonsuza kadar beslenmek istemediklerini iddia ediyor. Dünya Sağlık Örgütü ise, altı ay boyunca emzirmeyi (yani başka sıvı veya katı madde içermeyen) tavsiye ediyor. Sonrasında ise anne, bebek arzu ettiği sürece katı gıdalarla birlikte emzirmeye devam eder.

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Anahtar Kelimeler:
Lisa Bridger emzirme

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