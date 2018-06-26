Yedi ve dört yaşındaki çocuğunu emziren anne pedofiliyle suçlanıyor

Avustralya Adelaide yaşayan 46 yaşındaki Lisa Bridge'in yedi ve dört yaşındaki oğulları Chase ve Phoenix'i hala anne sütüyle beslemesinin özel bir nedni var. Lisa'nın her iki çocuğu da otistik.

Yürek ısıtan öyküsünü arkadaşlarıyla paylaşan paylaştığı hikayeyle beğeni ve yorum rekoru kıran Lisa, çoğunluğun takdirini topladı ancak bir kesim anneyi çocuk istismarı ve pedofiliyle suçladı.

Anne yedi yaşındaki oğlu Chase'i (sağda) ve dört yaşındaki oğlu Phoenix'i (solda) emziriyor.

Lisa, ''Yedi ve dört yaşındaki oğullarımı hala emziriyorum. Kimseden utanmıyor, aslında gurur duyuyorum. Ancak kadınların, özellike anne olanların bana utanmalısın demelerine şaşkınım. Ya emzirmeyi anlamıyorlar ya da emziremiyorlar bu yüzden kendilerinde suçluluk duyuyorlar. Çocuklarımın ikisi de otistik. Sütüm onları yatıştırıyor. Çocuklarımı mikroplara karşı korumalıyım ve anne sütünün bağışıklık kazandırdığına inanıyorum. İnek sütü içemiyorlar sütüm onlara kalsiyum ve demir veriyor. Eleştirileri görmezden gelmeye çalışıyorum. Çocuklarımın sağlığı her şeyden önce geliyor'' diye konuşuyor.