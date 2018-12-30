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Yediği ekmekten çıkan vidayı yutunca kabusu yaşadı!

YAŞAM HABERLERİ  | 30.12.2018 13:16 | Son Güncelleme

Aksaray'da depocu Hüseyin Şanlıtürk, yemek sırasında yediği ekmeğin içindeki vidayı yuttu. Hastaneye kaldırılan Şentürk'ün midesindeki vida, doğal yöntemlerle çıkmazsa ameliyatla alınacak. Yemek şirketi hakkında jandarmaya şikayette bulunan Şanlıtürk, 'Boğazımda yırtılma oldu. Ekmeğin kurusu zannetmiştim. Vida yuttuğum ortaya çıktı' diye konuştu.

Marketin depo kısmında çalışan Hüseyin Şanlıtürk, 28 Aralık Cuma günü öğle saatlerinde, çorba ve köftenin menüde yer aldığı yemeği yedi. Yemekle birlikte ekmek de yiyen Şanlıtürk, boğazında yutkunma sırasında yırtılma olduğunu hissetti. Ekmeğin sert kısmını yuttuğunu düşünen Şanlıtürk, yemeğine devam etti. Şanlıtürk, bir süre sonra ekmeğin içinden vida çıktığını görünce kendisinin de bu cismi yutmuş olabileceğinden şüphelendi. Durumu iş yeri yetkililerine bildiren Şanlıtürk, akşam evine gittiğinde boğazında yanma hissetti. Rahatsızlığı geçmeyince Aksaray Devlet Hastanesi'ne giden Hüseyin Şanlıtürk'ün midesinde, vida benzeri yabancı cisim olduğu belirlendi. Şanlıtürk'e, midesindeki vidanın, patates püresi ve sıvı yiyecekler tüketmesiyle çıkacağı söylendi. Vida, doğal yöntemle çıkmazsa ameliyatla alınacak.

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'EKMEĞİN KURUSU ZANNETTİM AMA...'

Yemek şirketiyle ilgili jandarmaya şikayette bulunduğunu belirten Hüseyin Şanlıtürk, ''Öğle yemeğinde köfte ile çorba vardı. Ekmeğin ikinci kısmını yerken baktım, içinden vida çıktı. Birinci parçayı yemiştim. Yerken boğazımda bir yırtılma oldu. Ben de ekmeğin kurusu zannetmiştim. Diğer parçada vidayı görünce durumu iş yeri yetkilisine bildirdim. Daha sonra eve gelince boğazım yandığı için doktora gittim. Vida yuttuğum ortaya çıktı. Doktorlar '2 gün içinde çıkmasını bekleyeceğiz' dedi. Pazartesi gününe kadar çıkmazsa ameliyatla vidayı çıkaracaklar. Cerrahi müdahaleyle alacaklarını söylediler. Ben de yemek fabrikasından şikayetçi oldum'' diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yemek ekmek Vida Aksaray

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