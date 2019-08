Yedigöller, doğa tutkunlarının gözdesi

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE- Erzurum sınırında Kaçkar Dağları'nın güney batısında yer alan deniz seviyesinden 3 bin 50 metre yükseklikteki Yedigöller, dağlar arasında barındırdığı doğal güzellikleri ve endemik bitki örtüsü ile yerli-yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Kaçkar Dağı silsilesinin güney batı kesiminde kalan, Verçenik Dağı bölgesindeki Rize-Erzurum sınırının Çayırözü mevkisinde yer alan Yedigöller; muhteşem doğa ve temiz havasıyla ziyaretçileri hayran bırakıyor. Her yıl yerli ve yabancı doğasever ve dağcıların ziyaret ettiği Yedigöller, dağlarla çevrili irili ufaklı buzul gölleriyle görenleri etkiliyor. Rize'nin İkizdere ile Erzurum'un İspir ilçesi karayolu üzerinden Mor Yayla yol ayrımından gidilen Yedigöller, 3 bin 50 metre rakımda misafirlerini bekliyor. Türkiye’nin en güzel doğa manzaralarından birini sunan göl, fotoğrafçıların ve doğaseverlerin vazgeçilmez mekânları arasında yer alıyor. Kuzu, Koyun, Göbekli, Sinekli, Yıldızlı, Karanlık ve Aydın adı verilen 7 gölün suları Yedigöl Deresi aracılığıyla Salaçur Vadisi’nden geçerek Çoruh Nehri’ne ulaşıyor.

‘İSMİNİ YEDİ AYRI GÖLDEN ALIYOR’

Yedigöller’in 10 yıl önce Milli Parklar tarafından koruma altına alındığını anlatan Hükmü Sayar, “Burada 7 göl var. Bunların hepsinin ayrı ayrı ismi de var. Ayrıca tepenin arkasında Çifte Göller ve Krater Gölleri var. Burası iki ay çok ziyaret ediliyor. Doğa harikası bir görüntü oluyor. Fakat her zaman ziyaret edilebilir. Yetkililer bu konuda çalışma yapmalı. Yollar yapılabilir, göllerin yanına iniş yolları olabilir, seyir terası, küçük bir çay içme ve yemek yeri olabilir. Bir tane bekçi konularak gelen turistler yönlendirilebilir. Bu doğal güzellik değerlendirilmelidir. Şu an burayı çoğu insan bilmiyor" dedi.

‘MANZARA EŞLİĞİNDE SAFARİ YAPTIK’

Rize’nin İkizdere ilçesinden Yedigöller’e ilk kez geldiklerini söyleyen turizmci Kasım Ekşi, “İnanılmaz güzellikte bir doğa harikası. Çok beğendik bundan sonra devamlı gelmeyi düşünüyoruz. Gelirken yolda adete manzara eşliğinde safari yaptık. Çok güzel bir doğası var. Krater gölleri izledik. İnsanlar buraları görmeli" diye konuştu.

Yedigöller’i her yıl görmeye geldiğini belirten Muharrem Polat ise, "Burada eskiden hayvancılık yapıldığı anlatılır. Şu an pek yapılmıyor. Bursa’da oturuyorum. Her yıl buraya gelirim. Dün gece burada kamp kurduk. Çok keyifli oldu. Havası çok güzel doğa harikası bir yer. Herkesi burayı görmeye davet ediyoruz” dedi.