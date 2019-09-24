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Yeditepeliler, "Welcome Fest" ile yeni akademik yıla başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 15:51 | Son Güncelleme

Yeditepeliler, "Welcome Fest" ile yeni akademik yıla başladı

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi, yeni akademik yıla başlayan öğrenciler için "Welcome Fest"i düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yeditepe Üniversitesi’nin Kayışdağı’ndaki 26 Ağustos Yerleşimi, 23 Eylül Pazartesi günü “Welcome Fest” ile şenlendi.

Öğrenci kulüplerinin DJ performanslarının, etkinliklerinin ve stantlarının yoğun ilgi gördüğü festivalde öğrenciler, gündüz saatlerinde Amerikan futbolu, rodeo, roll’n shot ve dev jenga gibi oyunlarda rakiplerine meydan okudu, çekilişlere katılarak şanslarını denedi.

Akşam saatlerinde ise medya sponsoru PAL Station’ın DJ performansları ile festival alanından müzik sesleri yükselmeye başladı.

"Welcome Fest"te, Gülşen ve Can Bonomo konserleri de yoğun ilgi gördü.

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Yeditepe Üniversitesi

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