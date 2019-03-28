Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Romanya'nın başkenti Bükreş'te 3-7 Nisan'da Türkiye'nin farklı renkleri ve sesleriyle tanıtılacağı "Türkiye Haftası" etkinliği düzenleyecek.

YEE'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki dostluk ve kültürel bağların pekiştirilmesi amacıyla 2009'dan bu yana dünyanın dört bir yanında çeşitli etkinlikler gerçekleştiren enstitünün, bu kapsamda başlattığı "Türkiye Haftaları"nın ilkini Bükreş'te yapacağı belirtildi.

Enstitünün, Türkiye'nin yurt dışında kapsamlı şekilde tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürüttüğü ifade edilen açıklamada, Türkiye'nin farklı özelliklerinin tanıtılmasının amaçlandığı "Türkiye Haftaları" etkinliği kapsamında, çeşitli ülkelerde Türkiye esintisi oluşturmanın hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, 2019 Göbeklitepe Yılı kapsamında "Göbeklitepe: İnsan ve Hayat" temasıyla düzenlenecek etkinliklerle farklı mekanlarda renkli etkinliklerin yapılacağı vurgulandı.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği, Türk İş Adamları Derneği, Romanya Kültür Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı gibi kurum ve kuruluşların desteğiyle gerçekleştirilecek etkinliklerin açılışının, 3 Nisan'da yapılacak resepsiyonla başlayacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: