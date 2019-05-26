HABER

Yeğeni tarafından öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 20:08 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Selçuk ilçesinde B.S.

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Selçuk ilçesinde B.S. (17), henuz bilinmeyen nedenle tartıştığı dayısı Mustafa Çelik'i (45), silahla vurarak öldürdü.
Olay, öğlen saatlerinde 14 Mayıs Mahallesi İZBAN tren istasyonu önünde meydana geldi. Mustafa Çelik ile yeğeni B.S., istasyon önünde karşılaştı. Konuşmaya başlayan ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle B.S. silahla Çelik'e ateş etti. Vücuduna isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralanan Çelik, Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çelik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan B.S. ise polis ekipleri tarafından silahla yakalandı. B.S.'nin emniyette sorgusunun sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyorDiyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyor
Balık tutmak isterken canından oluyorduBalık tutmak isterken canından oluyordu
Finike'de ormanlık alanda yangınFinike'de ormanlık alanda yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca...

Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca...

Acun'dan flaş açıklama! 'Survivor'a devam edemeyecek!'

Acun'dan flaş açıklama! 'Survivor'a devam edemeyecek!'

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Sarıkamış'ta katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 5 yaralı (2)

Sarıkamış'ta katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 5 yaralı (2)

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca, fotoğrafı çeken kişiyi darp ettiler

Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca...

Antalya'da nemden bunalan Konyaaltı Sahili’ne akın etti

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

ŞİDEF 1.Yılını İftar Programı İle Kutladı

ŞİDEF 1.Yılını İftar Programı İle Kutladı

'Bizde ispiyonculuğun sonu budur' diyerek arkadaşının kulağını kesti

'Bizde ispiyonculuğun sonu budur' deyip kulağını kesti

Komşusu ve çocuklarına kezzap attığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında karar

Komşusu ve çocuklarının kabusu olmuştu! Mahkemeden flaş karar

Zorlu şartlarda mangal kömürü üretiyorlar

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.