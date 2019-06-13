HABER

Yeğenini öldüren Suriyeli amcadan kan donduran savunma: Gözüm döndü, şeytana uydum

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 09:59 | Son Güncelleme

BURSA'da, Suriye uyruklu yeğeni Dima Aşaelim'i (18), 11 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra kolundaki altın bilezikleri alan amca Bakrı Ashalem(27), yapılan ikinci yargılamada da ömür boyu ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yeğenini öldüren Suriyeli amcadan kan donduran savunma: Gözüm döndü, şeytana uydum

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, Suriye uyruklu yeğeni Dima Aşaelim'i (18), 11 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra kolundaki altın bilezikleri alan amca Bakrı Ashalem(27), yapılan ikinci yargılamada da ömür boyu ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın, Bursa Bölge Mahkemesi’nce, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının davaya müdahil olmadığı gerekçesiyle usülden bozulması üzerine yapılan yeniden yargılamada Ashalen kendisini, "Şeytana uydum, aklım başımdan gitti" diyerek, savundu.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde geçen yıl Haziran ayında meydana gelen olayda Dima Aşaelim, ağabeyi tarafından evde ölü bulundu. Dima Aşaelim'in, 11 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Polis, yaptığı araştırmayla olaydan sonra eve gelip, gözyaşı döken amca Bakrı Ashalem'in, yeğeni Dima Aşaelim'i 4 aylık bebeğinin yanında bıçaklayarak, öldürdüğünü ve kolundaki bilezikleri aldığını belirledi.
Gözaltına alınıp, tutuklanan Bakrı Ashalem, Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonunda 'canavarca hislerle adam öldürmek' suçundan ömürboyu, 'yağma' suçundan da 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bursa Bölge Mahkemesi ise kararı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının davaya müdahil olmadığı gerekçesiyle usülden bozdu.
BAKANLIĞIN AVUKATI KATILDI, CEZA DEĞİŞMEDİ
Bozma kararı üzerine yeniden hakim karşısına çıkan amca Bakrı Ashalem, savunmasında "Gözüm döndü, şeytana uydum, aklım başımdan gitti. Zaten olaydan sonra polis beni gelip aldığında ne olduğunu anlayamadım. Bana anlattıklarında hatırladım neler olduğunu. Ancak detaylarını hala hatırlamıyorum. Yeğenimi öldürdüğüm için çok pişmanım" dedi.
Mahkeme amcayı ömür boyu ve 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

FOTOĞRAFLI

Yeğenini öldüren Suriyeli amcadan kan donduran savunma: Gözüm döndü, şeytana uydumYeğenini öldüren Suriyeli amcadan kan donduran savunma: Gözüm döndü, şeytana uydumYeğenini öldüren Suriyeli amcadan kan donduran savunma: Gözüm döndü, şeytana uydum

İşte laptop kullanıcılarının can simidi! Hem hafif, hem de...İşte laptop kullanıcılarının can simidi! Hem hafif, hem de...
Diyarbakır’da 122 bin 789 kök kenevir ele geçirildiDiyarbakır’da 122 bin 789 kök kenevir ele geçirildi
Lice'de teröristlerin tuzakladığı patlayıcı imha edildiLice'de teröristlerin tuzakladığı patlayıcı imha edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

Türkiye ve Rusya devreye girdi! Ateşkes sağlandı

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Adana'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Adana'daki cinsel istismar olayında yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.