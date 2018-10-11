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Yeğenini öldüren Suriyeliye müebbet hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 15:53 | Son Güncelleme

Bursa'da yeğenini bıçaklayarak öldürdükten sonra altınlarını gasbeden Suriyeli, müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Bursa'da yeğenini 7 aylık bebeğinin yanında bıçaklayarak öldürdükten sonra altınlarını gasbeden Suriyeliye, müebbet hapis cezası verildi.

Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Bakrı Aşaelim ile öldürülen kadının yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Aşaelim, polisin kendisini gözaltına aldığı sırada olayı hatırlamadığını öne sürerek, "Polis beni gözaltına aldıktan sonra olayı anlattı. Sonra yeğenimi öldürdüğümü hatırladım. Şeytana uydum. Yeğenimi öldürdüğüm için çok pişmanım." dedi.

Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet, gasp suçundan da 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Değirmenlikızık Mahallesi'nde yaşayan Dima Aşaelim'den bir süredir haber alamayan ağabeyi Valid Aşaelim, kız kardeşinin durumunu kontrol etmek için 19 Haziran'da evine gitmişti. Ağabey, eve girdiğinde kardeşini bıçaklanmış halde yerde yatarken, 7 aylık oğlunu da ona sarılmış halde bulmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Olaydan bir gün sonra gözaltına alınan amca Bakrı Aşaelim, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa cinayet dava duruşma

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