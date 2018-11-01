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Yeğenini silahla yaralayan kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 17:35 | Son Güncelleme

Yeğenini silahla yaralayan kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta tartıştığı yeğenini tabancayla yaraladıktan sonra kaçan kişi yakalandı.

İddiaya göre, Mehmet B. (20) ile amcası Aydın B. (31) arasında 30 Ekim Salı günü Dulkadiroğlu ilçesi Ballıca Mahallesi Şeref Eroğlu Caddesi'nde ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aydın B, yeğeni Mehmet B'ye tabancayla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Ayağından ve kolundan yaralanan Mehmet B, 112 acil servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından 46 DK 610 plakalı otomobille kaçan şüpheli Aydın B. yakalanarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Aydın B'nin ifadesinde, yeğeni Mehmet B'nin kendisine saldırdığını, bunun üzerine tabancayla etrafa rastgele ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın B, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

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