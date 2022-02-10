Yeme güçlüğü çekenler dikkat! Tanı konulması yıllar sürüyor…

Yemekleri yutmakta zorluk çeken bir sürü insan bulunuyor. Çoğu yutma güçlüğünün bir hastalık olduğunun farkında bile değil. Ülkemizde her yıl yaklaşık 100 bin kişiden biri, ‘Akalazya’ tanısı alıyor. Genellikle 20-30 yaşlarında başlasa da bu hastalık hemen her yaşta gelişebiliyor. Nadir görülen bir hastalık olması ve başlangıç dönemindeki belirtilerinin reflü hastalığı ile ortak belirtiler vermesi nedeniyle tanı konulması uzun yılları bulabilen Akalazya, hastaların yaşamlarını alt üst edebiliyor. Fakat bu hastalığın çözümü mümkün!

“AMELİYATSIZ BİR ŞEKİLDE NORMAL BESLENMEYE BAŞLANABİLİR”

İleri endoskopik bir tedavi yöntemi olan POEM ile Akalazya’nın yol açtığı sorunlardan kısa sürede kurtulmanın mümkün olması! Acıbadem Maslak Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Erkin Öztaş, “Akalazya hayattaki en temel ihtiyacı, hatta pek çok insanın en çok keyif aldığı bir durumu; yemek yemeyi ızdıraba dönüştürüyor. POEM tedavisiyle çok kısa süre içerisinde, ameliyatsız bir şekilde normal beslenmeye başlanabiliyor ve yaşam kalitesi belirgin şekilde artıyor” diyor.

BESİNLER YEMEK BORUSUNDA TAKILI KALINCA…

Yemek borusunun alt uç kısmında bulunan kapakçık sisteminin gevşeyememesi sonucu besinlerin mideye doğru olan hareketinde güçlük yaşanması ‘Akalazya’ olarak tanımlanıyor. Besinler yutkunma yoluyla boğazdan yemek borusuna, buradan da mideye aktarılıyor. Yemek borusu ile mide arasında yer alan özofagus sfinkteri, midedeki asit ile besin içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasını önlüyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Erkin Öztaş, bu sfinkterin yutkunduğumuzda açılıp besin ve sıvıların midemize ulaşmasına olanak sağladığını belirterek, “Herhangi bir etkenden dolayı özafagus sifinkteri işlevini yitirirse, besinler yemek borusunda takılı kalıp mideye inemiyorlar. Bunun sonucunda hastanın pek çok sorun yaşadığı bu hastalığa Akalazya deniyor” diyor.

KESİN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Akalazya’nın kesin gelişim nedeni henüz tam olarak bilinmese de pek çok faktörün hastalığın ortaya çıkmasında etkili oldukları belirtiliyor. Çeşitli viral enfeksiyonlar ve otoimmun bozukluklarının hastalığa neden olabildiği öne sürülmekle birlikte, çeşitli bakteriyel enfeksiyonların ve genetik yatkınlığın da sorumlu olabileceği de ifade ediliyor.

ZAMANLA BELİRTİLERİN ŞİDDETİNDE CİDDİ ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

Akalazya hastalığının ilk aşamasında belirtiler genellikle fazla şiddetli olmuyor. Ancak zamanla sorunların sıklığı ile şiddetinde ciddi artış başlıyor. Akalazya’nın en yaygın görülen belirtisi ise yutma güçlüğü! Hastalar katı besinleri ve hatta sıvı besinleri yutmakta güçlük çekerken; tükettikleri bir besinin yemek borusunda veya göğüs ortasında kimi zaman günlerce kaldığından yakınıyorlar. Akalazya yutma güçlüğünün yanı sıra; boğazda tahriş, yemek sonrasında sık sık öksürmek, göğüs ortasında yanma ve baskı hissi gibi pek çok soruna da neden olabiliyor. Ayrıca sindirilmemiş besinlerin tekrar ağıza gelmesi ve bulantı gibi şikayetler de sık görülen yakınmaları oluşturuyor.

HAYATI TEHDİT EDEN SORUNLAR GELİŞEBİLİYOR

Akalazya çok daha ciddi tablolara da yol açabiliyor. Yemek borusunda biriken besin veya sıvıların solunum yollarına kaçması sonucunda zatürre, hatta hastanın boğulması gibi hayatı tehdit eden sorunlar gelişebiliyor. Hastalık daha da ilerlediğinde besinlerin yeme borusundan mideye geçişleri neredeyse imkansız hale geliyor, besinlerin yanı sıra sıvılarda da yutma güçlüğü yaşanıyor. Hastalar yıllarca yetersiz beslenmeye bağlı olarak kilo kaybediyor ve pek çok sağlık problemi yaşayabiliyorlar.

TANI KONULMASI UZUN YILLAR SÜREBİLİYOR

Akalazya hastalığının yavaş seyirli olması ve yaşanan sorunların reflü hastalığına benzemesi nedeniyle tanı konulması uzun yılları bulabiliyor. Tanı hastadan detaylı alınan öykü, baryumlu özafagus (yemek borusu) grafisi, manometre (yemek borusu basıncının ölçümü) ve endoskopi yöntemleriyle konuyor.

ENDOSKOPİ İLE TEDAVİ SAĞLANABİLİYOR

Akalazya hastalığında ilaç tedavisi ve botoks yöntemi şikayetlerin hafiflemesinde etkili oluyorlar. Ancak ilaçların her gün alınmaları, botoksun da sık aralıklarla tekrarlanması gerekiyor. Balon dilatasyonu da yemek borusu ile mide arasındaki geçişin düzgün bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan ve başarı oranı yüzde 70-80’lerde seyreden bir başka yöntem. Akalazya hastalığının kesin tedavisi ise endoskopi yöntemiyle sağlanabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Erkin Öztaş, endoskopik yöntemlere ‘Akalazya’ hastalığının ileri evrelerinde başvurulduğunu belirterek, “Bu işlemle yemek borusundaki sorunlu kaslara müdahale ediliyor ve hastaların kısa sürede yemek yemeleri ve sıvı tüketmeleri sağlanabiliyor” diyor.

POEM SAYESİNDE ÇEKİLEN IZDIRAP BİTİYOR

Dünyada ve ülkemizde sayılı merkezlerde uygulanan ileri endoskopik bir tedavi yöntemi olan POEM (Peroral Endoskopik Myotomi) sağladığı avantajlar nedeniyle, Akalazya hastalığında en sık tercih edilen yöntemlerden. POEM ile klasik endoskopi işleminde olduğu gibi, ağız içerisinden girilerek, hastalıktan etkilenen yemek borusundaki sorunlu kaslara müdahale ediliyor. Böylelikle yemek borusunun genişlemesi sağlanıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Erkin Öztaş, “Diğer endoskopik yöntemlerle karşılaştırıldığında POEM yönteminin hastalara sağladığı en önemli avantaj, başarı oranının oldukça yüksek olmasıdır” diyerek, şöyle devam ediyor: “Yapılan çalışmalar 5 yıllık başarı oranlarının yüzde 90’ların üzerinde olduğunu gösteriyor. Bu yöntemin bir başka önemli faydası da kanama ile delinme gibi komplikasyon risklerinin düşük ve işlem esnasında kontrol edilebilir ve düzeltilebilir olmasıdır. Endoskopik bir işlem olduğu için vücutta herhangi bir kesi izi kalmıyor, hastalar ertesi gün taburcu oluyor, sıvı ile yumuşak besinlerle yemek yemeye başlıyor ve 2 haftadan sonra rutin beslenme düzenine dönebiliyorlar.”

AKALAZYA HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Katı ve sıvı besinlerin yutulmasında güçlük yaşanması

Besinleri yuttuktan sonra gelişen öksürük

Göğüs bölgesinde ağrı ve yanma hissi

Besinlerin ağza geri gelmesi, bulantı, kusma

Kilo kaybı



