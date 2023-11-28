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  4. Yemeden önce bir daha düşünün! O yiyecekler vücuttaki iltihapların artmasına neden oluyor

Yemeden önce bir daha düşünün! O yiyecekler vücuttaki iltihapların artmasına neden oluyor

28.11.2023 09:47 | Son Güncelleme:
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Yediğimiz bazı yiyecekler; ağrıya, şişmeye ve hareket kabiliyetinde sınırlamalara neden olan artritin artmasına yol açıyor. Uzmanlar vücuttaki iltihapların çoğalmasına sebep olan yiyecekleri açıkladı.

Yemeden önce bir daha düşünün! O yiyecekler vücuttaki iltihapların artmasına neden oluyor

Artrit hastalığının yaygın olarak görülen 2 tipi vardır. Osteoartrit diz, kalça ve omurgada özellikle ağırlık taşıyan eklemleri etkileyen kronik bir rahatsızlık iken romatoid artrit ise eklemlerin iltihaplanması durumudur. Artrit, ayak bileği, diz, el bileği vb. eklemlerin iltihaplanması ile birlikte şişme, sertleşmeye yol açan hastalıklar ve eklemlerde ağrı gibi durumlara neden olabiliyor. Uzmanlar artrit hastalığından muzdarip olan kişiler için tüketilen besinlere dikkat çekti. İşte vücuttaki iltihabı artıran kaçınılması gereken yiyecekler...

Artrit gece terlemesi, ateş ve kilo kaybına yol açıyor. Artrit enfeksiyonlardan ve iltihaplanmayı artıran fiziksel veya zihinsel stresten kaynaklanırlar. Fakat bilim insanları tüketilen besinlerin de etkisi olduğunu vurguluyor.

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ŞEKER ORANI YÜKSEK YİYECEKLERE DİKKAT!

Bu, doymuş yağ ve şeker oranı yüksek yiyecekleri içerir. Glütene duyarlı bazı kişiler, glüten ve kazein içeriği yüksek yiyeceklerden kaçınmaktan da fayda görebilir.

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GLUTENSİZ BESLENİN!

Artritli birçok insanda olduğu gibi glütene özellikle duyarlıysanız, glüten ve kazein içeriği yüksek gıdaları keserek rahatlayabilirsiniz. Arthritis Foundation şöyle açıklıyor: "Eklem ağrısı çeken ve buğday, arpa ve çavdarda bulunan glütene veya süt ürünlerinde bulunan kazeine duyarlı kişiler bunlardan kaçınarak rahatlayabilir. "Ve glutenin ince bağırsağa zarar veren ve bazen eklem ağrısına neden olan bir otoimmün tepkiyi başlattığı çölyak hastalığı teşhisi konan kişiler, glütensiz bir diyet benimsediklerinde rahatlayabilirler."

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ET ÜRÜNLERİ VE TAM YAĞLI SÜT ÜRÜNLERİNDEN UZAK DURUN

Versus Arthritis hayır kurumu, doymuş yağ oranı yüksek yiyeceklerden “mümkünse kaçınılmalı veya azaltılmalıdır” diye açıkladı. Doymuş yağ oranı yüksek yiyecekler listesinde tereyağı, ghee, yağlı et ve peynir bulunur. Çalışmalar, doymuş yağların yağ dokunuzun iltihaplanmasına neden olabileceğini bulmuştur. Geçmiş araştırmalara göre bu, artritik eklemlerinizin etrafındaki yüksek iltihaplanma seviyeleri ile ilişkilidir. Sağlık kuruluşu, "Diğer suçlular arasında et ürünleri (özellikle kırmızı et), tam yağlı süt ürünleri, makarna yemekleri ve tahıl bazlı tatlılar yer alıyor" diyor.

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ŞEKERLİ GIDA TÜKETMEYİN!

Çok fazla şekerli yiyecek yemek iltihaplanmaya neden olabilir. Sitokin adı verilen enflamatuar kimyasalların salınmasına neden olur. Artritli kişilerde sitokinler zaten yüksek sayıdadır. Uzmanlar genel olarak tüm besin gruplarından oluşan dengeli bir beslenmeyi önerir: meyveler ve sebzeler, nişastalı yiyecekler, et, balık, yumurta ve fasulye, süt ürünleri, yağlar ve şekerler.

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