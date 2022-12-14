Yemek borusu kanserinin ilk belirtisidir! 'Gecikmeden doktorunuza görünün'

Ağzınızı midenize bağlayan tüpte başlayan yemek borusu tümörünün konumu, yemek yediğinizde semptomların sıklıkla ortaya çıktığı anlamına gelir. Dr. Deborah Lee'ye göre yemek borusu kanserinin "ilk" semptomu genellikle disfajidir. Disfaji, yutma güçlüğü anlamına geliyor.

YEMEK BORUSU KANSERİ BELİRTİSİ GÖRMEZDEN GELİNİYOR

Özofagus kanserli hastalarda tüm belirtiler içinde, hayat kalitesi üzerindeki direkt etkisi göz önünde bulundurulduğunda en acı veren ve kuvvetten düşüren belirti disfajidir. Buna rağmen yutma güçlüğü şikayeti olan özellikle genç hastaların doktora başvurma oranları düşüktür.

Dr. Lee şunları söyledi: "Özofagus kanseri genellikle yemek borusunun alt ucunda başlar. Muhtemelen asit reflü bölgesi olduğu için kanser orada gelişiyor ve bu çok asidik ortamda yavaş büyüyor. Büyüdükçe yemek borusunun alt kısmını tıkar, yani yutması zorlaşır. Yiyecekler bazen boğaza takılıyor, rahatsızlığa neden oluyor... ve öksürüğe, mide bulantısına, kusmaya ve salyaların akmasına neden oluyor. Mide bulantısı ve hazımsızlık gibi gıdayla ilgili diğer semptomlar da artmaya başlayabilir. İştahınız da darbe alabilir ve sonuç olarak kilo vermeye başlayabilirsiniz." Dr. Lee, bu belirtilerden bir veya birkaçının yaşandığı durumda geç kalınmadan doktora görünülmesi gerektiğini belirtti.

YEMEK BORUSU KANSERİ BELİRTİLERİ

Mide ekşimesi veya asit reflü

Hazımsızlık belirtileri (çok gaz çıkarmak gibi)

İyileşmeyen öksürük

Boğuk ses

Yorgun hissetmek veya hiç enerjiye sahip olmamak

Boğazınızda veya göğsünüzün ortasında ağrı (özellikle yutkunurken).



