HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yemek borusundan 6 santimetrelik et parçası çıktı

Yemek borusundan 6 santimetrelik et parçası çıktı

04.09.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Biga ilçesinde yaşayan kadının yemek borusuna sıkışan 6 santimlik et parçası endoskopi yöntemiyle yapılan operasyonla çıkarıldı.

Yemek borusundan 6 santimetrelik et parçası çıktı

Bir gün boyunca bir şey yemediğini ve yediklerinin geri geldiğini fark edip özel bir hastanenin cerrahi polikliniğine başvuran S.K.(45)Uzman Opr. Dr. Yüksel Arslan’ın gerçekleştirdiği ve yaklaşık 25 dakika süren endoskopi yöntemiyle yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Opr. Dr. Arslan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hastamız yemek borusuna sıkışan et parçası sıkıntısı ile yaklaşık 20 saat sonra bize geldi. Yaptığımız muayene neticesinde 6 santim ebatlarında bir et parçası tespit ettik. Dişlerden itibaren 25-30 santimde 6 santimlik et parçası lümeni tıkadığı görüldü. Endoskopi yöntemiyle yaptığımız operasyon oldukça zor bir işlemdi. Tüm cisim ağız yoluyla alındı. Hastamızı bir gece hastanede misafir ettik ve sabahı taburcu oldu. Sağlığı iyi "ifadelerine yer verdi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşine "İlk buluştuğumuz yerdeyim" diye mesaj attı, sonrası korkunçEşine "İlk buluştuğumuz yerdeyim" diye mesaj attı, sonrası korkunç
PARTNERGüvenlikleri seferber ettiler ama... Hadise ile Mehmet kaçamadıGüvenlikleri seferber ettiler ama... Hadise ile Mehmet kaçamadı
Eşi ve 3 çocuğunu rehin alıp evi yakmaya kalkıştıEşi ve 3 çocuğunu rehin alıp evi yakmaya kalkıştı
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Benim bebeğim artık yasal" dedi içkili poz yayınladı

"Benim bebeğim artık yasal" dedi içkili poz yayınladı

Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı!

Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı!

Erdoğan imzaladı! Bazı fakültelerin adı değişti

Erdoğan imzaladı! Bazı fakültelerin adı değişti

Eşine "ilk buluştuğumuz yerdeyim" diye mesaj attı, sonrası korkunç

Eşine "ilk buluştuğumuz yerdeyim" diye mesaj attı, sonrası korkunç

Babası milyonluk boşanma davası açtı! İrem Derici suskunluğunu bozdu

Babası milyonluk boşanma davası açtı! İrem Derici suskunluğunu bozdu

Hepimizin kâbusu! "Daha öldürücü olabilir"

Hepimizin kâbusu! "Daha öldürücü olabilir"

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Darp edilen muhabir konuştu: Ağzıma diş parçaları geliyordu

Darp edilen muhabir konuştu: Ağzıma diş parçaları geliyordu

Balıkçıların ağına takıldı! Sahil ve plaj kapatıldı

Balıkçıların ağına takıldı! Sahil ve plaj kapatıldı

Son mesajı bu oldu! 24 saat geçmeden hayatını kaybetti

Son mesajı bu oldu! 24 saat geçmeden hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.