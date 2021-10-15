Çocuğunuz yemek mi seçiyor? Bu ipuçlarını uygularsanız...

Bazı çocuklar meyve ve sebzelerle ne kadar erken tanışırsa, o kadar çok sever. Bazıları ise ne kadar erken tanışırsa tanışsın ve aileleri ne kadar çok çabalarsa çabalasın, yemek istemez. Çocuklara sağlıklı yiyecekleri sevdirme konusunda yapılan araştırmalar; onların isteklerine saygı duymanın, yemek yeme sürecini eğlenceli hale getirmenin ve çocukları yemek yapma sürecine dahil etmenin faydalı olabileceğini gösteriyor. Peki başka neler yapabilirsiniz? İşte detaylar...

ÖNCELİKLE SAYGI GÖSTERİN

İlk olarak çocuğunuzun isteğine saygı gösterin. Eğer aç olmadığını söylüyorsa yemek yemesi için zorlamayın. Tabağındakileri bitirmesi için elinizde kaşıkla peşinde koşmayın. Aksi takdirde iş inatlaşmaya dönüşebilir.

YİYECEKLERİ ÖDÜL OLARAK KULLANMAYIN

Bazı ebeveynler çocukların sevdiği yiyecekleri, özellikle de tatlıyı, "Şimdi brokoli yersen daha sonra sana çikolata vereceğim" gibi sözlerle ödül olarak kullanabiliyor. Yemek yemeyi bir ödül-ceza ilişkisi olarak görmesi bir süre sonra ödülün çekiciliğini kaybetmesine yol açabilir. Canı çikolata istemediğinde brokoli yemeyi reddedebilir.

FARKLI TÜRLERİ KEŞFETMEYE ÇALIŞIN

"Her sebzeyi yiyeceksin" diye baskı yapmak yerine farklı şeyler denemesi ve keşfetmesi konusunda onu cesaretlendirin. Örneğin; ilk defa yiyeceği bir sebzenin tadını, kokusunu ve görüntüsünü anlatarak bir merak duygusu uyandırabilirsiniz. Ispanağı hep aynı şekilde pişirmek yerine farkı bir pişirme tarzı deneyerek önüne koyabilirsiniz. Belki de farklı şekilde pişmiş bir ıspanağı daha çok sevebilir.

YEMEKLERİ BİRLİKTE YAPIN

Eğer çocuğunuz 2-3 yaşlarına geldiyse yemek yapma sürecine onu da dahil edebilirsiniz. Onu alışveriş yapmaya götürebilirsiniz. Onun da mutfağa girmesine izin verin. Böylece yemek yapma sürecinde eğlenmesi ve bunu bir oyun gibi görmesi iştahını arttırabilir.

EĞLENCELİ HALE GETİRİN

Yemekleri farklı bir sunumla servis ederek ve çocuğunuzun bununla oynamasına izin vererek yemek yeme sürecini eğlenceli hale getirin. Yiyecekleri midenizde konuşturma oyunu gibi küçük oyunlarla sevmediği besinleri yemesini sağlayabilirsiniz. Tabağındaki yiyeceklerin neye benzediğini sorun ve çocuğunuzun hayal gücünü kullanmasına izin verin. Daha sonra bunlardan hikayeler uydurup keyifle yemesini sağlayabilirsiniz. Bu hikayeleri gelecek yemekte de hatırlatarak tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

