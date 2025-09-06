KADIN

Yemek yapma şekline göre hangi ünlü şef olduğunu söylüyoruz!

Mutfakta her şefin kendine göre bir tarzı var. Bazıları hızlı çalışırken bazıları daha yavaş çalışıyor. Kimi mutfakta çok sinirliyken bazıları daha sakin. Mutfakta farklı çalışan şeflerden yemek yapma tarzına göre sen hangisisin?

Mutfakta nasıl yemek yapıyorsun?

1/8

Yemek yaparken daha çok hangi özelliğin öne çıkıyor?

Hızım
Yaratıcılığım
Doğallığım
Sanatsallığım
2/8

Mutfakta yemek yaparken bir sorun çıktı. Ne yaparsın?

Bu krizi fırsata çevirerek çözmeye çalışırım.
Çözümü akışa bırakırım.
Çözüm için elimden geleni yaparım.
Anında müdahale edip çözerim.
3/8

Senin için ideal bir yemek nasıldır?

Lezzetli olduğu kadar estetik görünen bir yemek.
Doğal malzemeler kullanılan yemek.
Geleneksel tariflere benzeyen bir yemek.
Basit olan yemek.
4/8

Mutfakta en çok kullandığın alet hangisi?

Tencere ve kepçe
Bıçak
Cımbız
Tahta kaşık
5/8

Mutfakta denemeler yapar mısın?

Ben hep yeni şeyler denerim.
Risk almayı sevmem hiç.
Kendimce denemeler yaparım.
Çok abartmadan denemeler yaparım.
6/8

Misafirlerine daha çok ne pişirmeyi seviyorsun?

Et yaparım hep.
Geleneksel annemin tariflerinden yaparım.
Mevsim sebzelerine göre bir şeyler yaparım.
O an elimin altında ne varsa onu yaparım.
7/8

Sunuma önem veren biri misin peki?

Sunum olmazsa olmazım.
Önem veririm ama sade bir sunum olmalı.
Yemeğimin lezzeti kadar sunumu da önemli.
Pek önem vermem, lezzet önemli benim için.
8/8

Mutfakta katlanamadığın şey nedir?

Dağınıklık
Sıradanlık
Taze olmayan malzeme
Görselliğe önem verilmemesi
