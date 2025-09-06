Yemek yapma şekline göre hangi ünlü şef olduğunu söylüyoruz!

1/8
Yemek yaparken daha çok hangi özelliğin öne çıkıyor?
2/8
Mutfakta yemek yaparken bir sorun çıktı. Ne yaparsın?
Bu krizi fırsata çevirerek çözmeye çalışırım.
Çözüm için elimden geleni yaparım.
Anında müdahale edip çözerim.
3/8
Senin için ideal bir yemek nasıldır?
Lezzetli olduğu kadar estetik görünen bir yemek.
Doğal malzemeler kullanılan yemek.
Geleneksel tariflere benzeyen bir yemek.
4/8
Mutfakta en çok kullandığın alet hangisi?
5/8
Mutfakta denemeler yapar mısın?
Ben hep yeni şeyler denerim.
Kendimce denemeler yaparım.
Çok abartmadan denemeler yaparım.
6/8
Misafirlerine daha çok ne pişirmeyi seviyorsun?
Geleneksel annemin tariflerinden yaparım.
Mevsim sebzelerine göre bir şeyler yaparım.
O an elimin altında ne varsa onu yaparım.
7/8
Sunuma önem veren biri misin peki?
Önem veririm ama sade bir sunum olmalı.
Yemeğimin lezzeti kadar sunumu da önemli.
Pek önem vermem, lezzet önemli benim için.
8/8
Mutfakta katlanamadığın şey nedir?
Görselliğe önem verilmemesi