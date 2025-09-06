Yemek yapma şekline göre hangi ünlü şef olduğunu söylüyoruz!

Mutfakta nasıl yemek yapıyorsun?

1/8 Yemek yaparken daha çok hangi özelliğin öne çıkıyor? Hızım Yaratıcılığım Doğallığım Sanatsallığım

2/8 Mutfakta yemek yaparken bir sorun çıktı. Ne yaparsın? Bu krizi fırsata çevirerek çözmeye çalışırım. Çözümü akışa bırakırım. Çözüm için elimden geleni yaparım. Anında müdahale edip çözerim.

3/8 Senin için ideal bir yemek nasıldır? Lezzetli olduğu kadar estetik görünen bir yemek. Doğal malzemeler kullanılan yemek. Geleneksel tariflere benzeyen bir yemek. Basit olan yemek.

4/8 Mutfakta en çok kullandığın alet hangisi? Tencere ve kepçe Bıçak Cımbız Tahta kaşık

5/8 Mutfakta denemeler yapar mısın? Ben hep yeni şeyler denerim. Risk almayı sevmem hiç. Kendimce denemeler yaparım. Çok abartmadan denemeler yaparım.

6/8 Misafirlerine daha çok ne pişirmeyi seviyorsun? Et yaparım hep. Geleneksel annemin tariflerinden yaparım. Mevsim sebzelerine göre bir şeyler yaparım. O an elimin altında ne varsa onu yaparım.

7/8 Sunuma önem veren biri misin peki? Sunum olmazsa olmazım. Önem veririm ama sade bir sunum olmalı. Yemeğimin lezzeti kadar sunumu da önemli. Pek önem vermem, lezzet önemli benim için.