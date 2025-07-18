Yemek yapmayı meditasyona dönüştürecek 10 yol

1. Malzeme seçimiyle başlayalım.



Malzeme seçimi, öyle geçiştirilecek bir şey değil. Aslında bu süreci de bir törene dönüştürebilirsin. Bunun için markete ya da pazara gidip alacağın tüm ürünlere tek tek dokunup seçmelisin. Hissederek aldığın malzemelerle yaptığın yemek bir başka olacak!

2. Hazırlık aşamasını sıkıcı bir süreç olarak görme!



Evet, hazırlık süreci bazen can sıkıcı olabiliyor. Soğan doğramak, havuç rendelemek gibi işler pek sevilmiyor. Ama hazırlık aşamasını da kendin için bir farkındalık deneyimine dönüştürmen mümkün. Hazırlık yaparken dış dünyaya kendini kapatarak yaptığın eyleme odaklanabilirsin.

3. Nefes egzersizi ile başlamayı deneyebilirsin.



Nefes egzersizinin yeri ve zamanı yoktur. Yemek yapmaya başlamadan önce bir iki dakikalık bir nefes egzersizi yapmayı deneyebilirsin. Bu nefes egzersizi yemek yapma sürecinin daha anlamlı olmasını sağlayacaktır.

4. Yemek yaparken yaptığın her hareketin bir anlamı var.



Yemek yaparken kesme, dilimleme ve çırpma yapıyoruz. Bu hareketleri yaparken farkında olarak yapmak gerekiyor. Yani bıçakla sebzeleri keserken ya da tencereye koyduğun yemeği karıştırırken zihninin dağılmasına izin vermeden sadece o işe odaklanmalısın.

5. Mutfaktaki sesleri ve kokuları duymaya çalış.



Mutfakta yemek yaparken birçok ses ve koku ortaya çıkıyor. Soğanı kavururken çıkan ses ya da kekin pişerken ortaya çıkardığı koku, mutfağın en güzel yanı diyebilir miyiz? Bunları duyabilmek bile insanı rahatlatıyor.

6. Yemek yapmak acele yapılacak bir iş değil.



Mutfakta bazen hızlı davranmak gerekebiliyor. Ama yemek yapmanın bir yarış olmadığını bilmen gerek. Yani yemeğin olması için sabırsızlanman doğru değil. Sabırla beklemek ve sonucu görmek, bu işin en keyifli anı aslında, bunu fark etmeye çalışmalısın.

7. Yemek yapmak, duygularla doğrudan bağlantılı.



Yemek yapmanın duygularınla ilgili olduğunu bilmen gerekiyor. Yani moralin bozuksa bunu yemeğine yansıtabilirsin. İç dünyanı yaptığın yemeğe yansıttığında bunun sana iyi geldiğini göreceksin.

8. Sunum da bu işin önemli bir parçası.



Sunum aslında senin tüm emeklerinin tabakta göründüğü an. Özenle yaptığın yemeği farklı otlarla süsleyerek ortaya koyduğun tabak hem göze hem ruha hitap etmeli.

9. Yemeden önce birkaç saniye durmak önemli.



Yemek yaptın, her şey hazır. Şimdi sırada yaptığın yemek için durup şükretme zamanı. Tabağının, emeğinin ve yemeğin oluşmasındaki tüm sürecin farkına varıp şükretmen gereken yer burası!

10. Sırada temizlik var.



Yemek yaptın, yedin ve sırada temizlik aşaması var. Bulaşıkları makineye yerleştirirken de kendinin farkında olmalısın. Bulaşıkları temizlerken hafiflediğini de hissedeceksin.