Çaylarınızın lezzetini arttıracak 2022'nin en iyi çaycıları

"Çaycı" deyip geçmeyin! Çay tutkunları tarafından en çok araştırılan ve satın alınan küçük ev aletleri arasında bulunan bu ürünler, hayatınızı büyük ölçüde kolaylaştırabilir. Çünkü lezzetli çaylar demlemek için saatlerce vakit harcamanıza gerek kalmaz. Eviniz için bir çaycıya ihtiyaç duyuyor ve en iyi çaycı markalarını merak ediyorsanız gelin, 2022 yılının öne çıkan en güzel çay makinelerini keşfedelim!

1. Eşsiz bir çay keyfi için: Korkmaz Demkolik Inox/Siyah Elektrikli Çaydanlık

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Korkmaz Demkolik Inox/Siyah Elektrikli Çaydanlık ile tanıştıktan sonra çay demlerken zaman kaybı yaşamaya son vereceksiniz. 1600 Watt güçle çalışan çay makinesi sayesinde sadece dakikalar içinde dumanı üstünde tüten, leziz mi leziz çaylar demleyebilirsiniz. Ürün, otomatik sıcak tutma ve kaynatma fonksiyonu ile çayınızı hazırladıktan sonra çayın sıcaklığını ve tazeliğini korumaya devam eder. 360 derece dönebilen kablosuz besleme ünitesini kullanarak çaycınızı istediğiniz her yöne çevirebilirsiniz. Susuz kaldığında otomatik olarak kendini kapatan bu cihaz, fişte unutma gibi durumlarda yaşanabilecek olumsuz durumları engeller. Hem işlevsel hem güvenli, daha ne olsun?

2. Uzun süre tazeliğini koruyan çaylar için: Arzum AR3024-CDO Çaycı Heptaze Okyanus Cam Çay Makinesi

Çayınızı uzun süre taze şekilde içmenizi sağlayacak Arzum AR3024-CDO Çaycı Heptaze Okyanus Cam Çay Makinesi ile henüz tanışmadınız mı? Neyse ki bunun için geç değil! Ürünü kullanmak çok kolay. Çayınız, arzu ettiğiniz dem oranına ulaştığında hareketli çay filtresini kolayca dem bölümünden ayırarak demlik sapına sabitleyebilirsiniz. Alt bölmesinde kullanabileceğiniz kapak ise cihazı su ısıtıcısı olarak da kullanmanızı sağlar. 1,9 litre su ısıtıcı haznesi ve 0,8 litre cam demliği ile tek seferde kalabalık gruplara bile çay hazırlama imkânı sunan makine sayesinde misafirlerinizle çay keyfine varabilirsiniz.

3. Kireç önleyici filtre ile tanışın: Philips HD7301/00 Çay Makinesi

Tüm aileye yetecek sıcak çayı kolayca hazırlamanızı sağlayan Philips HD7301/00 Çay Makinesi'nin kireç önleyici filtresi ile temizliğe uzun uzun vakit ayırmanıza gerek kalmayacak. Ürünün 1,9 litre kapasiteli büyük su ısıtıcı haznesi sayesinde dilerseniz ailenize dilerseniz kalabalık misafirlerinize çay hazırlayabilirsiniz. Çayınız istediğiniz lezzete ulaştıktan sonra ürünün sıcak tutma fonksiyonundan faydalanarak sıcak çay keyfini yaşamaya devam edebilirsiniz. Mutfağınızın vazgeçilmez küçük ev aletleri arasında yerini almak için sizi bekleyen bu çay makinesi ile tanışmak ister misiniz?

4. Sıcak tutma fonksiyonu ile pratik kullanım: Grundig CM 1020 Elektrikli Çay Makinesi

Çayınızı uzun süre sıcak tutarak çay keyfinin tadına varmanızı sağlayacak Grundig CM 1020 Elektrikli Çay Makinesi, şık tasarımı sayesinde mutfağınızla harika bir uyum yakalıyor. İkili ısıtma sistemi ile çayı demledikten sonra istediğiniz süre boyunca sıcak tutmayı başaran cihaz, 2022 senesine damga vuran küçük ev aletleri arasında yer alıyor. Otomatik kapanma özelliği ile kaynadıktan sonra kapanarak susuz çalışmaya karşı koruma sağlıyor. 1,8 litrelik su ısıtıcısı ve 0,7 litrelik cam demliği sayesinde bol bol çay hazırlamanızı sağlayacak bu ürünle bir an önce tanışmalısınız.

5. Mutfaktaki sağ kolunuz: Karaca Dem Keyfi Rosegold Çay Makinesi

Mutfağınızdaki sağ kolunuz hâline gelecek Karaca Dem Keyfi Rosegold Çay Makinesi, tadına doyum olmayan çaylar hazırlamanıza yardımcı olur. 1650 Watt gücü ile suyu kısa sürede kaynatmayı başaran bu ürün, uzun uzun vakit harcamanızı gerektirmeden çayınızı hazırlar. Paslanmaz çelik malzemeden üretilen gövdesi ve çay filtresi ile sağlıklı çaylar hazırlamanıza yardımcı olur. Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi ile kendinizi güvende hissetmenizi sağlar. Alt kısmında bulunan ve 360 derece dönebilen güç tabanından yardım alarak kolayca çay servisi yapabileceğiniz bu cihazı çok seveceksiniz.

6. Mutfağınıza çok yakışacak: Tefal BJ201F My Tea Çay Makinesi

Şık görüntüsü ile mutfağınıza şıklık katacak Tefal BJ201F My Tea Çay Makinesi, %90 enerji tasarrufu sağlar. Ürünün iki kademeli olarak çalışan ısıtma sistemi sayesinde önce çayınızı demler, daha sonra uzun süre boyunca sıcaklığını koruyan çayınızı yudumlamanın keyfine varırsınız. En iyi çaycı yorumları dikkate alındığında öne çıkan bu ürün, iki saat boyunca kullanılmadığında kendini otomatik olarak kapatarak olumsuz bir durumun yaşanmasını engeller. 0,9 litre kapasiteye sahip olan demliği ile bir daha çay demlemekle uğraşmadan çay keyfini devam ettirebilirsiniz. Böylece çayın tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.

7. Samimi ve sıcacık mutfaklar için: Homend Vintage Royaltea 1735H Mavi Çaycı

Daha samimi ve sıcacık mutfakların vazgeçilmezleri arasında bulunan Homend Vintage Royaltea 1735H Mavi Çaycı, su sızdırmayan özel gaga yapısı ile kullanım kolaylığı sağlayan bir ürün. 1 litre kapasiteli çelik demliği ve 1,9 litre kapasiteli su haznesi ile kalabalık misafirleriniz için de rahatlıkla çay demlemenizi sağlayacak cihaz, çayınızı dakikalar içinde hazırlar. Özel tasarımlı kapağını kullanarak istediğiniz zaman sadece su ısıtıcısı olarak da kullanabileceğiniz bu küçük ev aleti, favori ürünleriniz arasına girmeye aday!

8. Sevdiklerinizle keyifli çay saatleri yaşayın: Grundig TM 4961 Elektrikli Çay Makinesi

Sevdiklerinizle tadına doyum olmayan çay saatlerinize eşlik eden Grundig TM 4961 Elektrikli Çay Makinesi, evinizin vazgeçilmez ürünleri arasındaki yerini almak için onu satın almanızı bekliyor. Ürünün cam demliği, sağlıklı tercihler yapmak isteyenler tarafından çok seviliyor. 0,8 litre demliği ve 1,8 litre su ısıtıcı haznesi ile istediğiniz miktarda çay hazırlamanızı sağlayacak makine, ikili ısıtma sistemi sayesinde çayınızın demlendikten sonra içime hazır sıcaklıkta tutulmasına yardımcı oluyor. Böylece sevdikleriniz ile uzun uzun çay keyfi yapmanızı kolaylaştırıyor.

9. Enerji tasarrufuyla öne çıkan: Sinbo STM-5838 Elektrikli Çay Makinesi

Kısa sürede çay demlerken aynı zamanda enerji tasarrufu yapmanızı sağlayacak Sinbo STM-5838 Elektrikli Çay Makinesi, 2022 senesinde fiyat performans ürünü olarak tercih edilen modeller arasındaki yerini alıyor. Cihazın çift ısıtma sistemi, çayınızı kısa sürede ısıtırken %90 oranında enerji tasarrufu ile elektrik faturanıza katkı sağlıyor. Ürünün paslanmaz çelikten üretilen gizli rezistansını istediğiniz zaman kolayca çıkararak temizleyebilirsiniz. Kablosuz olarak kullanabileceğiniz çay makinesinin 1,7 litre su ısıtıcı ve 0,7 litre demlik kapasitesine sahip olduğunu da belirtelim. "Çok fazla bütçem yok ama işimi kolaylaştıracak bir çaycı arıyorum." diyorsanız bu ürün tam size göre!

10. Şık tasarımı ile mutfağınıza çok yakışacak: Kiwi KTM-2907 Çay Yapma Makinesi

Şık tasarımı ile mutfağınıza modern bir dokunuşta bulunan Kiwi KTM-2907 Çay Yapma Makinesi; dumanı üstünde tüten, leziz çaylar hazırlamanıza yardımcı olur. Çift ısıtma sistemi ile önce kaynatma ve daha sonra sıcak tutma fonksiyonlarını devreye sokan cihaz sayesinde çay keyfinin tadına doyasıya varacaksınız. 0,9 litre üst demlik ve 1,8 litre alt su ısıtıcı haznesi bulunan çay makinesini ister günlük hayatta ister misafirlerinizi ağırlarken rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde kullanabileceğiniz bu cihazı satın aldıktan sonra çay hazırlamanız sadece dakikalar sürecek!

11. İçinizdeki sesi değil, çay makinesini dinleyin: Homend Royaltea 1709H Konuşan Inox Çay Makinesi

"Mutfakta akıllı bir yardımcıya ihtiyacım var." diyorsanız Homend Royaltea 1709H Konuşan Inox Çay Makinesi, vazgeçilmez küçük ev aletleriniz arasındaki yerini alabilir. Ürünün çok işlevsel özellikleri var. Örneğin, çocuğunuz için mama suyu hazırlamak ya da bitki çayı içmek istediniz ve gerekli malzemeleri hazırlayıp ürünü çalıştırdınız. Çay makinesi, işini bitirdiği zaman size haber veriyor. Hem de "tık" sesi ya da ışıkla değil, konuşarak! İster beyaz ister siyah rengini tercih edebileceğiniz bu cihaz sayesinde çay keyfinizin bitmesini hiç istemeyeceksiniz. Daha ne olsun ki, değil mi?

12. Tamamen cam dış kaplama: Fakir Ceremony Çay Makinesi

Neredeyse tamamen camdan üretilmesi sayesinde daha sağlıklı çaylar hazırlamanızı sağlayacak Fakir Ceremony Çay Makinesi ile henüz tanışmadıysanız geç kalmış sayılmazsınız. Özellikle çay tiryakilerine hitap eden bu küçük ev aleti, damak tadınıza uygun çaylar hazırlayabilmeniz için kullanışlı bir dizayna sahip. 1800 Watt gücü sayesinde dakikalar içinde çayınızı hazırlayabileceğiniz cihaz, 2 litrelik su ısıtma kapasitesi ile sınırsız çay keyfinin tadına varmanıza imkân tanır. Evinizin vazgeçilmezleri arasına girmek için sizi bekleyen bu cihazı çok seveceğinize eminiz!

13. Paslanmaz çelik kalitesi: Tefal BJ5620 Magic Tea XL Çay Makinesi

Sırada en iyi çaycı markalarından biri olan Tefal var! Özellikle kalabalık aileler ile evinde bolca misafir ağırlayanlar için uygun olan ve paslanmaz çelik malzemelerden üretilen Tefal BJ5620 Magic Tea XL Çay Makinesi sayesinde tadına doyum olmayan, sağlıklı çaylar hazırlamaya ne dersiniz? XL kapasiteli olarak üretilen cihazdan yardım alarak kısa sürede lezzetli çaylar demleyebilir, çayları kalabalık misafirlerinize bile rahatça ikram edebilirsiniz. Sıcak tutma fonksiyonu sayesinde çayı demledikten sonra da sıcak tutmaya devam eden bu ürünle bir an önce tanışmaya ne dersiniz?

14. Kısa süre içinde çay hazırlamak isteyenler için: Arzum Jollietea Çay Makinesi

"Kısa sürede çay hazırlamamı sağlayacak en iyi çaycı hangisi?" diye soracak olursanız önerebileceğimiz ürünler arasında Arzum Jollietea Çay Makinesi var. 2 litre paslanmaz çelik su ısıtıcı haznesi ve 1 litre geniş kapasiteli cam demliği sayesinde tek seferde daha fazla çay hazırlayabileceğiniz ürünü, kalabalık misafirleriniz için de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Suyu çok kısa sürede kaynattıktan sonra sıcak tutma fonksiyonunu devreye sokan küçük ev aleti, %90'a varan enerji tasarrufu sağlayarak cebinizin dostu hâline gelir. Çay tiryakilerinin, çay demleme süresini kısaltan bu üründen çok memnun kalacağını düşünüyoruz.

15. Yılların vazgeçilemeyen kalitesi: Arçelik K 3283 IN 1650W Paslanmaz İnox Çelik Çaycı

"Yılların vazgeçilemeyen kalitesi" olarak adlandırabileceğimiz Arçelik K 3283 IN 1650W Paslanmaz İnox Çelik Çaycı, mutfağınızdaki bir numaralı küçük ev aletleri arasına girebilir. Kaliteli paslanmaz çelik malzeme kullanılarak üretilen cihaz, tadına doyum olmayan çaylar hazırlamanıza imkân tanır. 2022'nin en iyi çaycı modelleri arasında yer alan ürünü su ısıtıcı olarak da kullanabilirsiniz. Hatta bu ürünle bitki çayları da hazırlayabilirsiniz. Uzun yıllar boyunca sağlamlığını koruyarak hayatınızda kalmaya devam edecek cihaz sayesinde mutfaktaki işinizi çok kolaylaştırabilirsiniz. Ürünün kablosuz olduğunu da belirtelim!

16. Dakikalar içinde leziz çaylar demleyin: Karaca Çaysever Cam Konuşan Çay Makinesi

Yaklaşık 15 dakika gibi çok kısa bir süre içinde leziz çaylar hazırlamanıza yardımcı olacak Karaca Çaysever Cam Konuşan Çay Makinesi, hayat kolaylaştıran mutfak ürünleri arasında yer alıyor. Peki ama nasıl? Ürünün alt ve üst haznelerine suyu ve çayı koyduktan sonra çaycıyı çalıştırın, ardından sadece çayınızın hazırlanmasını bekleyin. Çayınız ideal deme ulaştıktan sonra sesli olarak uyarı veren çaycı, yaklaşık 40 dakika sonra yani çayınız bayatladığında ikaz ışığı ile sizi uyarır. Bu sayede her zaman tazeliğini koruyan, mis gibi çayları tadabileceksiniz. Sadece "çaycı" değil, mutfağınızdaki havalı yardımcınız" olarak da adlandırabileceğimiz ürünle tanışmaya ne dersiniz?

17. Bir tık ile mükemmel çay: ERATEC Tam Otomatik Konuşan Akıllı Çaydanlık

Tam otomatik olarak çalışan ERATEC Tam Otomatik Konuşan Akıllı Çaydanlık, bir tık ile aromasına doyum olmayan mükemmel bir lezzete ulaşmanızı sağlar. Hazırlamak istediğiniz çay miktarı kadar su ve çayı hazneye ilave ettikten sonra enerji tabanı üzerinden dilediğiniz çay demleme seviyesini seçin. Demleme işlemi tamamlandığında "Çaylar hazır, afiyet olsun." sesli bildirimini duyacaksınız. Konuşan ve çayın hazır olduğunu size bildiren cihazın başında beklemenize gerek bırakmaz. Böylece çayınız hazırlanırken evinizdeki diğer işleri halledebilirsiniz. Olumlu özellikleri saymakla bitmeyen bu çaycının bitki çayı demleme ve bebek maması hazırlama modları da var.

18. Tam kıvamında hazırlanan çayların tadına varın: Altus AL 795-I 1650 W Çelik Çay Makinesi

Yorulmadan tam kıvamında çaylar hazırlamanıza yardımcı olacak Altus AL 795-I 1650 W Çelik Çay Makinesi ile tanıştıktan sonra çaydanlıklarınızı rafa kaldıracağınızı iddia ediyoruz. 1,2 litrelik demlik kapasitesi bulunan cihaz sayesinde kalabalık ailenize ya da misafirlerinize bol miktarda çay hazırlayabilirsiniz. Üstelik ürünün çok pratik olması sayesinde sıradan çaydanlıklarda çay demlemek için harcayacağınız vakti kendinize ayırabilirsiniz. Şık bir tasarıma sahip olan çelik çaycı, mat dış kaplaması ile mutfağınıza modern bir görünüm kazandırır. Sıcak tutma ve otomatik kapanma gibi özellikleri sayesinde hayatınızı kolaylaştıracak çaycıyı çok seveceğinizden eminiz.

19. LED ışıklı güç göstergesiyle: KIWI Ktm-2908 Çay Makinesi

LED ışıklı güç göstergesi ile kolay bir kullanım sağlayan KIWI Ktm-2908 Çay Makinesi, yüksek sıcaklığa uygun olarak üretilir ve daha sağlıklı çaylar hazırlamanıza yardımcı olur. Çok fonksiyonlu yapısıyla mutfaktaki işinizi kolaylaştıracak cihazı isterseniz çay makinesi isterseniz su ısıtıcısı olarak kullanabilirsiniz. LED'li göstergesi sayesinde kolayca yönetebileceğiniz cihaz; kaynatma modunda kırmızı, sıcak tutma fonksiyonunda yeşil ışık ile uyarı verir. 1,8 litre su haznesi ve 1,2 litre demliği ile istediğiniz miktarda çay hazırlamanızı sağlayacak cihaz, mutfağınızın favorileri arasına girmeye aday!

20. Mutfağınıza çok yakışacak bir model: Fakir Temper Çay Makinesi

"Uzun süre boyunca kullanmaya devam edebileceğim en iyi çaycı makinesi hangisi?" diye soracak olursanız size önerebileceğimiz ürünler arasında Fakir Temper Çay Makinesi de var. Ürün, gösterge ışıkları ile kolay kullanım imkânı sağlar. 1,7 litre kapasiteli su ısıtıcı ve 1,1 litre kapasiteli demliği ile bol miktarda çay hazırlamanızı sağlayan üründe otomatik kapanma ve sıcak tutma fonksiyonları mevcut. Ürünün sıcak tutma fonksiyonundan faydalanarak sıcacık içeceğinizi yudumlamanın tadına varacaksınız. Canlı renk tonları ile mutfağınıza çok yakışacak ürünle bir an önce tanışmanızda fayda var.

21. Geniş aileler için uygun: Korkmaz A341-04 Semaver

Geniş aileler ve kalabalık misafir gruplarını ağırlamayı sevenler burada mı? Korkmaz A341-04 Semaver ile tadına doyum olmayan çayları çok kısa sürede hazırlayabilirsiniz. 2000 Watt gücü ile çayınızı çok kısa sürede hazırlayacak cihaz, sıcaklığı otomatik olarak algılayarak kaynatma veya sıcak tutma moduna geçer. Su kalmadığında enerjiyi keserek kendisini güvenli konuma alır. 1,1 litrelik üst demliği ve 3 litrelik su haznesi bulunan semaver, ergonomik tasarımı ile kolayca çay hazırlamanıza ve servis etmenize imkân tanır. Kalabalık ailelerin çay servisi için bir numaralı tercihi olan ürünü çok seveceksiniz.

22. Çay keyfinizi taçlandıracak bir makine: Arnica Demli IH33153 Çay Makinesi

Çay keyfini taçlandıran ve en iyi çaycı modelleri arasında bulunan Arnica Demli IH33153 Çay Makinesi ile tanıştıktan sonra çay hazırlamak artık çok daha kolay bir hâl alacak. Çay demleme işini son derece kolaylaştırdığı için kendinize daha çok vakit ayırmanızı sağlayacak model, vazgeçilmez mutfak ürünleriniz arasına girebilir. Çay demleme işlemini âdeta bir sanat hâline getiren çay makinesi, otomatik paneli sayesinde sıcaklığını her zaman belli bir seviyede tutar. Böylelikle sıcaklığını koruyan içeceğinizi istediğiniz zaman keyifle yudumlayabilirsiniz.

23. Su sızdırmayan özel tasarım: Homend Royaltea 1726H Plastik Siyah Çay Makinesi

Su sızdırmayan özel gaga tasarımı ile çok kullanışlı bir yapıya sahip olan Homend Royaltea 1726H Plastik Siyah Çay Makinesi; sağlığa zararlı madde içermeyen plastik, çelik ve cam malzemelerden üretiliyor. Farklı kullanım fonksiyonları bulunan çaycı, çayı demledikten sonra su sıcaklığını iki saat boyunca 95 derecede tutarak çay içerken daha çok keyif almanıza yardımcı oluyor. Tek tuş kullanarak sıcaklığını kolayca sabitleyebileceğiniz çay makinesi, sesli olduğu için kolayca kullanılabiliyor. Mama suyu hazırlama gibi farklı fonksiyonları bulunan çaycının 2022 senesinde ön plana çıkan ürünler arasında olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

24. Su ısıtıcısı olarak da kullanabilirsiniz: Karaca Maxi Tea XL Çay Makinesi

İster çaycı ister su ısıtıcısı olarak kullanabileceğiniz Karaca Maxi Tea XL Çay Makinesi, herkesin hayallerini süsleyen ev aletleri arasında bulunuyor. 1,25 litre kapasiteli cam demlik ve 2,3 litre kapasiteli su haznesi ile aile kullanımına son derece uygun olan çay makinesi, tek seferde yaklaşık 40 bardak çay demleyebiliyor. Su haznesinde bulunan gösterge penceresi ile içinde bulunan su miktarını rahatça görmenize ve gerektiğinde su ilavesi yapmanıza imkân tanıyor. 360 derece dönebilen taban sistemi sayesinde ürünü dilediğiniz yöne çevirerek çay doldurma kolaylığına erişebilirsiniz.

25. Otomatik kapanma özelliği: Sinbo STM-5830 Elektrikli Çay Seti

Otomatik kapanma özelliği ile can güvenliğinizi sağlayan Sinbo STM-5830 Elektrikli Çay Seti, 2022 senesinde en çok satan ürünler arasında bulunuyor. Tam bir fiyat/performans ürünü olarak ön plana çıkan çaycı, aynı zamanda en uygun fiyatlı alternatifler arasında yer alıyor. 1,7 litre su ısıtıcısı ve 0,7 litre kristal demliği ile tadına doyamayacağınız lezzette çayları hazırlayabileceğiniz cihaz sayesinde çay demleme işine uzun vakitler ayırmanıza gerek kalmayacak. Çıkarılabilir filtresi ve çay süzgeci bulunan çay makinesini istediğiniz zaman elinizde yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz.

26. Aşırı ısınma ve susuz kalma koruması: Fakir Bestea Çay Makinesi

Aşırı ısınma ve susuz kalma koruması sayesinde can güvenliğinizi koruyan Fakir Bestea Çay Makinesi, 2022 senesinde en çok tercih edilen çay makineleri arasında yer alıyor. 2 litre kapasiteli su ısıtıcısı ve 1 litre kapasiteli demliği ile istediğiniz miktarda çay hazırlamanıza yardımcı olacak ürünü özellikle kalabalık aileler rahatlıkla tercih edebilir. Kaynatma ve sıcak tutma fonksiyonu bulunan cihazı, güç ışığı bulunan göstergesi ile kolayca yönetebilirsiniz. Kahvaltı, ara öğün, keyifli bir akşam yemeği sonrası ve günün her anında leziz çaylar hazırlamanıza yardımcı olacak çaycı; yorgunluğunuzu atmak için ihtiyacınız olan tek ürün!

27. Hoş tasarımıyla: Pierre Cardin Paris İnox Çaycı

Pierre Cardin Paris İnox Çaycı'nın göz alıcı tasarımı ile mutfağınıza modern bir dokunuşta bulunabilirsiniz. Ürün, 0,95 litre kapasiteli demliği ve 1,8 litre kapasiteli su haznesi ile ailenize ve misafirlerinize istediğiniz miktarda çay hazırlamanıza yardımcı olur. Kaliteli paslanmaz çelikten üretilen gövdesi sayesinde uzun süre boyunca sağlamlığını koruyarak size eşlik eder. Işıklı düğmesi ile kolayca kullanabileceğiniz çaycı, susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi ile can güvenliğinizi sağlar. Siz de damak zevkinizi ve mutfağınızın şıklığını düşünüyorsanız bu ürünü incelemeyi unutmayın, deriz!

28. Emniyet sistemi bulunan: GoldMaster Demlen Inox 2200 Watt Damlatmaz Paslanmaz Çelik Çay Makinesi ve Su Isıtıcı

Emniyet sistemi bulunan ve bu sayede güvenle çay hazırlamaya yardımcı olan GoldMaster Demlen Inox 2200 Watt Damlatmaz Paslanmaz Çelik Çay Makinesi ve Su Isıtıcı da 2022 yılında en çok araştırılan ve satın alınan ürünler arasında yer alıyor. 2200 Watt gücü ile hızlıca çay hazırlamanızı sağlayacak ürün, zamandan tasarruf etmenize olanak tanıyarak kendinize daha çok vakit ayırmanıza katkıda bulunur. 360 derece dönebilen enerji iletim tabanı ile istediğiniz yöne doğru dönerek kolayca çay servisi yapmanıza yardımcı olur. Kırmızı ve yeşil ışıklı gösterge paneli sayesinde herkes tarafından kolayca kullanılabilen cihazın tam bir fiyat/performans ürünü olduğunu da es geçmeyelim.

29. Çay tiryakilerine özel: Arzum AR3083 Ehlikeyf Semaver

Çay içmeyi sevenler ve bol bol çay tüketmek isteyenler, sizi hemen buraya alalım! Arzum AR3083 Ehlikeyf Semaver, özellikle kalabalık ailelerin bir numaralı tercihi olabilir. 1,2 litre demlik ve 3,5 litre su ısıtıcısı kapasitesi ile bol miktarda çay hazırlamanıza yardımcı olacak cihazı çok seveceğinizi düşünüyoruz. Alt haznesinde bulunan musluk sayesinde estetik bir görünüme sahip olduğu gibi aynı zamanda kolay bir kullanım sağlayan semaver, mutfağınızın favorileri arasına girebilir. Çay semaverinde sıcak tutma özelliği bulunduğu için çayınızı hazırladıktan sonra ürünü istediğiniz sıcaklık derecesinde sabitleyebilir ve her zaman sıcak çay içmenin keyfini çıkarabilirsiniz. Ürünü ofiste kullanmak için de değerlendirebilirsiniz.

30. Çelik çay filtresi bulunan bir model: King K-8500 Tea Max Otomatik Çay Makinesi

Çelik çay filtresi ile sağlıklı çaylar hazırlamanıza yardımcı olacak King K-8500 Tea Max Otomatik Çay Makinesi, en çok tercih edilen alternatiflerden bir diğeri. En iyi çaycı önerileri ile karşınıza çıktığımız bu yazıda yer vermek istediğimiz ürünler arasında bulunan çay makinesi, daha az enerji tüketerek cebinizin dostu hâline gelir. 1,2 litre kapasiteli üst demliği ve 1,8 litre kapasiteli su ısıtıcı haznesi bulunan çaycı ile kendinize ve sevdiklerinize çay hazırlamak artık daha keyifli bir hâle gelecek. Sıcak tutma fonksiyonu sağlayan çift rezistans sistemi ile içeceğinizi her zaman ideal sıcaklıkta tutarken aynı zamanda enerji tasarrufu yapar.

31. Tam otomatik cihaz ile çay keyfinizi ikiye katlayın: Arçelik CM 9058 B Gurme Otomatik Çay Makinesi

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Üstün teknolojisi ile tam otomatik olarak çay demlemenizi sağlayacak Arçelik CM 9058 B Gurme Otomatik Çay Makinesi, içeceğinizi kısa sürede hazırlayarak çay keyfinizi ikiye katlar. Çay yapraklarını en doğru zamanı belirleyerek demden ayıran ürün, tadına doyum olmayan çayınızı dakikalar içinde hazır hâle getirir. Üründe bulunan özel su transfer sistemi, su ısıtıcı haznesinde bulunan suyu otomatik olarak demleme haznesine aktarır. El değmeden kolayca çay hazırlayan bu makine ile tanıştıktan sonra hayatınızın daha da kolaylaşacağına eminiz. Üstelik akıllı telefonunuza indirebileceğiniz uygulaması sayesinde ürünü tek tuşla uzaktan yönetebileceğinizi de belirtelim!