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    4. Yemek yerken yapılan bu hatadan kaçının! Hazımsızlık, ödem ve mide rahatsızlıklarına neden oluyor

    Yemek yerken yapılan bu hatadan kaçının! Hazımsızlık, ödem ve mide rahatsızlıklarına neden oluyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    08.03.2024 15:24
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    Yemek sırasında su içmek birçok kişinin alışkanlığı olsa da aslında bu durumun bazı olumsuz etkilere yol açtığı ortaya çıktı. Yemek yerken aynı anda su içmekten kaçınmanız gereken birçok neden var. Bu alışkanlık başta hazımsızlık, gaz ve ödem olmak üzere birçok mide rahatsızlığına neden olabilmekte.

    Su içmek vücudumuz için hayati öneme sahip olsa da yanlış zamanlarda su tüketmek bazı rahatsızlıklara neden olabilir. Uzmanlara göre yemek yerken su içmemelisiniz. Bu alışkanlık, hazımsızlık, gaz, ödem ve mide rahatsızlıklarına yol açabiliyor. Yemek sırasında su içmeyi azaltarak, sindirim sisteminizin daha iyi çalışmasına ve genel sağlığınızın iyileşmesine yardımcı olabilirsiniz.

    YEMEK YERKEN SU İÇMEKTEN KAÇININ

    Yemek esnasında tüketilen sıvılar hazımsızlık, gaz, şişkinlik, ödem, mide yanması, kramplar gibi problemlere yol açabilir. Bu elbette mide rahatsızlığı olan kişilerde daha sık gözlemleniyor.

    yemek yemek üzgün hüzünlü

    Şekerli ve asitli olan içecekler sindirimi zorlaştırarak mide asidini etkiler böylece besinlerin parçalanması uzun sürer.

    meyveden sonra su içmek

    Su tüketimi sindirimin uygun ısısına müdahale ederek soğutma gerçekleştirir. Bu da sindirimi etkileyen bir etkendir. Alkol tüketiminde ise mide, yiyecek ve içecekle birlikte emilim gerçekleştireceğinden asiditeye neden olabilir. Bu da seyreltilmiş mide suyuna ve yavaş sindirime yol açabilir.

    su içmek

    Yemek esnasında sıvı tüketimi konusundaki çalışmalar ikiye ayrılmıştır. Çoğu çalışma olumsuz etkilerini gözlemlerken bazıları herhangi bir etki gözlemlememiştir.

    su

    Yine de yemeklerden 30 dakika önce veya 30 dakika sonra sıvı tüketimi tavsiye edilmektedir.

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