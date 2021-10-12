KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Bir anda sağlığınızı mahvedebilirsiniz! Eğer siz de yemekten sonra tatlı yiyorsanız...

Bir anda sağlığınızı mahvedebilirsiniz! Eğer siz de yemekten sonra tatlı yiyorsanız...

12.10.2021 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel bir yemeği afiyetle mideye indirdikten sonra insanın canı şöyle bol şerbetli ya sütlü bir tatlı istiyor, değil mi? "Şu yemeğin üstüne bir baklava ya da sütlaç iyi giderdi?" dediğinizi duyar gibiyim. Ne var ki, uzmanlar yemekten hemen sonra tatlı yemeyi önermiyor. Peki yemekten sonra tatlı yemenin zararları ne? İşte detaylar!

Bir anda sağlığınızı mahvedebilirsiniz! Eğer siz de yemekten sonra tatlı yiyorsanız...

Muhteşem bir yemek yedikten sonra tatlıya geçmek için sabırsızlanıyor, hatta yemeği çabucak bitirip bir an önce tatlımızı yemek istiyoruz. Ancak Uzmanlar yemeği bitirdikten hemen sonra yapılan bazı davranışları sakıncalı buluyor, tatlı yemek de bunlardan bir tanesi. Yemekten sonra hiç beklemeden yenen tatlılar kilo almaya neden olabiliyor. Peki başka ne gibi zararları var? İşte detaylar...

YEMEKTEN SONRA YAPMAMANIZ GEREKENLER

  • Güzel bir yemeğin ardından "Biraz keyif yapayım, bir bardak çay içeyim, bir meyve yiyeyim veya şöyle biraz uzansam fena olmaz" mı diyorsunuz? Bütün bunlar sanılanın aksine zararlı davranışlar!

  • Yemeğin hemen üstüne, hiç beklemeden spor yapmak da sağlık sorunlarına sebep olabiliyor.

  • Yemekten sonra duş almak da yemeğin sindirilememesine neden olduğu için uzmanların kara listesinde olan bir alışkanlık.

  • Yemeğin üzerine çay içmeye bayılıyoruz ancak o da zararlı! Uzmanlar yemeklerden sonra çay içmek için en az bir saat beklemeyi öneriyor. Aksi takdirde, yemeğin hemen ardından mideye inen çaydaki demir sindirilemiyor.

  • Yemek yedikten hemen sonra "Haydi yediklerimizi yakalım, yürüyüşe çıkalım." diyenlerdenseniz, en az yarım saat beklemenizi tavsiye ederiz. Bu alışkanlık sindirimin yavaşlamasına ve reflüye yol açabiliyor.

YEMEKTEN SONRA TATLI YEMEYİN!

  • Uzmanlar yemeklerden hemen sonra tatlı yemenin de zararlı bir davranış olduğu konusunda uyarıyor.

  • Tatlılarda bulunan şeker yemeğin hemen ardından yendiği zaman sindirilemediği için yağa dönüşerek kilo almaya sebep olabilir.

  • Ayrıca yemeğin üzerine tatlı yemek yükselmekte olan kan şekerini daha hızlı yükselteceğinden uykunuzun gelmesine ve yorgunluk hissetmenize neden olabilir.

  • Tatlı yemek için yemeğin ardından 1-2 saat beklemek kan şekerinizi daha dengeli yükseltir.

  • Yemeğin hemen üzerine misafirlerinize meyve ikramında bulunuyor musunuz? Ne yazık ki, bu da yanlış bir davranış.

  • Meyve, yemeğin hemen ardından yendiğinde sindirilmesi mümkün olmuyor. Meyve yemekle karıştığı için vücudun aldığı tek şey, meyvenin şekeri oluyor ve bu da kilo almaya yol açıyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kış temizliği zamanı! Temizlik yaparken herkes bu noktaları atlıyor ama...Kış temizliği zamanı! Temizlik yaparken herkes bu noktaları atlıyor ama...
Avrupa ülkeleri sıraya girdi! Para basıyorAvrupa ülkeleri sıraya girdi! Para basıyor
Eski eşyalarınızı değerlendirmeye ne dersiniz?Eski eşyalarınızı değerlendirmeye ne dersiniz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan canlı yayında uzman isimle yatağa girdi! Kendini role fazla kaptırınca olanlar oldu

Seda Sayan canlı yayında uzman isimle yatağa girdi! Kendini role fazla kaptırınca olanlar oldu

Nihal Yalçın'a destek veren Ceren Moray'dan Tamer Karadağlı'ya tepki

Nihal Yalçın'a destek veren Ceren Moray'dan Tamer Karadağlı'ya tepki

Karadağlı'nın savunması olay oldu: Zaten Demirtaş'ı sahiplenen biriymiş

Karadağlı'nın savunması olay oldu: Zaten Demirtaş'ı sahiplenen biriymiş

Okan Bayülgen'i şaşırtan oryantal yanıtı: İyi sallıyorum

Okan Bayülgen'i şaşırtan oryantal yanıtı: İyi sallıyorum

Tarkan son haliyle şaşırttı: Ormanlar kralı Tarzan...

Tarkan son haliyle şaşırttı: Ormanlar kralı Tarzan...

Temizlik zamanı! Herkes bu noktaları atlıyor ama...

Temizlik zamanı! Herkes bu noktaları atlıyor ama...

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İşte bırakmanın faydaları! Sadece kilo değil...

İşte bırakmanın faydaları! Sadece kilo değil...

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kokusuyla tüm duyuları uyaran erkek parfümleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran erkek parfümleri

Bu yöntemler sayesinde ağız kokusu nihayet sona erecek

Bu yöntemler sayesinde ağız kokusu nihayet sona erecek

5 dakikada kuaför etkisi

5 dakikada kuaför etkisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.