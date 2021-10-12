Bir anda sağlığınızı mahvedebilirsiniz! Eğer siz de yemekten sonra tatlı yiyorsanız...

Muhteşem bir yemek yedikten sonra tatlıya geçmek için sabırsızlanıyor, hatta yemeği çabucak bitirip bir an önce tatlımızı yemek istiyoruz. Ancak Uzmanlar yemeği bitirdikten hemen sonra yapılan bazı davranışları sakıncalı buluyor, tatlı yemek de bunlardan bir tanesi. Yemekten sonra hiç beklemeden yenen tatlılar kilo almaya neden olabiliyor. Peki başka ne gibi zararları var? İşte detaylar...

YEMEKTEN SONRA YAPMAMANIZ GEREKENLER

Güzel bir yemeğin ardından "Biraz keyif yapayım, bir bardak çay içeyim, bir meyve yiyeyim veya şöyle biraz uzansam fena olmaz" mı diyorsunuz? Bütün bunlar sanılanın aksine zararlı davranışlar!

Yemeğin hemen üstüne, hiç beklemeden spor yapmak da sağlık sorunlarına sebep olabiliyor.

Yemekten sonra duş almak da yemeğin sindirilememesine neden olduğu için uzmanların kara listesinde olan bir alışkanlık.

Yemeğin üzerine çay içmeye bayılıyoruz ancak o da zararlı! Uzmanlar yemeklerden sonra çay içmek için en az bir saat beklemeyi öneriyor. Aksi takdirde, yemeğin hemen ardından mideye inen çaydaki demir sindirilemiyor.

Yemek yedikten hemen sonra "Haydi yediklerimizi yakalım, yürüyüşe çıkalım." diyenlerdenseniz, en az yarım saat beklemenizi tavsiye ederiz. Bu alışkanlık sindirimin yavaşlamasına ve reflüye yol açabiliyor.

YEMEKTEN SONRA TATLI YEMEYİN!