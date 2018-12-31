ADEN (AA) - Yemen hükümeti, Husileri, İsveç'in Stockholm kentinde imzalanan anlaşmayı ihlal ederek, Hudeyde limanının güvenliğini kendisine bağlı güçlere teslim etmekle suçladı.

Yemen Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Husilerin, Hudeyde limanını resmi kıyafet giymiş kendilerine bağlı güçlere teslim etmesi, Stockholm anlaşmasının Hudeyde ile ilgili şartlarının açık ihlalidir." denildi.

Anlaşmaya göre, Yemen kanunları çerçevesinde Hudeyde, Salif ve Ras İsa limanlarındaki güvenlikten yerel emniyet güçlerinin sorumlu olduğuna işaret edilen açıklamada, anlaşmada belirtildiği gibi yasal sürece saygı duyulması gerektiği kaydedildi.

Ülkede geçerli olan "tek bir hukuk" bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, yasal süreçlerin isyancı milisler tarafından değil uluslararası toplumun tanıdığı hükümetler tarafından yürütüldüğü ve anlaşmanın başarısız olmasına yol açacak söz konusu ihlalleri hükümetin kabul etmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Hollandalı General Cammaert liderliğinde cuma günü düzenlenen toplantıda, Hudeyde limanından Sana'ya cumartesi günü bir yardım kafilesinin gitmesi noktasında Husilerle anlaşmaya vardıkları aktarılan açıklamada, ancak Husilerin dün kafilenin geçişine izin vermediği, söz konusu durumun da Husilerin aldatıcı ve saçma yaklaşımını yansıttığı ifade edildi.