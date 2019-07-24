Yemen kıyısı yakınlarında terk edilen tanker, patlama tehlikesi taşıyor

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 2015'ten bu yana terk edilmiş durumdaki tankerde bulunan ve 1,1 milyon varil civarında olduğu tahmin edilen petrol, Kızıl Deniz'e dökülme tehlikesi taşıyor.

Weir, bu durumun felaket boyutunda bir patlama konusunda endişelere yol açtığı değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere merkezli Çatışma ve Çevre Gözlemevi'nde (CEOBS) araştırma ve politika direktörü Doug Weir, CNN'e verdiği demeçte, tankerin motorları çalışmadığından, depolanan petrolden patlayıcı gazların birikmesini engellemek için depolama tanklarına pompalanan tepkimesiz gazların, bu tankları tamamen kaplamadığını belirtti.

CNN'nin haberine göre uzmanlar, Yemen'in Ras Isa limanı yakınlarına demirleyen ve bakımsız halde bırakılan petrol yüklü "SAFER FSO" isimli tankerin "felaket boyutunda" patlama tehlikesi arz ettiği konusunda uyardı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, geçen hafta, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, bu hafta tanker için bir değerlendirme ekibi görevlendirilmeyi planlandıklarını ancak gerekli izinlerin alınamadığını söyledi.

Lowcock, bölgeyi kontrol eden Husilerin geçen yılın başlarında, BM'den bizzat kendilerinin yardım istemesine rağmen, "değerlendirmeyi geciktirmeye devam ettiklerini" aktardı.

Geçen yıllara ve su akımlarına bağlı olarak tankerden bir sızıntının, Babu'l Mendeb Boğazı'ndan Süveyş Kanalı'na kadar ulaşabileceğini belirten Lowcock, "Böyle bir felaketin çevre, nakliye yolları ve küresel ekonomi üzerindeki etkisini hayal etmeyi size bırakıyorum." dedi.

Söz konusu tankerin normalde, Ras İsa Limanı'ndan aldığı Yemen petrolünü sevkiyat için diğer tankerlere taşıdığı ifade edildi.

Ülkede ham petrol ihraç edilen 3 limandan biri olan Ras İsa Limanı'ndan ihracat, Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmaların başladığı 2015 başı itibarıyla durmuştu.

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