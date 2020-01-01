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  4. Yemen Medya Araştırmaları Merkezi: 2019'da 143 basın özgürlüğü ihlali tespit edildi

Yemen Medya Araştırmaları Merkezi: 2019'da 143 basın özgürlüğü ihlali tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 22:35 | Son Güncelleme

Yemen Medya Araştırmaları Merkezi: 2019'da 143 basın özgürlüğü ihlali tespit edildi

ADEN (AA) - Yemen'de 2019 yılında basın çalışanlarına yönelik "saldırı, kaçırma, tutuklama, öldürme ve çalışmalara engel olma" gibi 143 ayrı ihlalin gerçekleştirildiği açıklandı.

Yemen Ekonomi ve Medya Araştırmaları Merkezi, ülkedeki basın özgürlüğü ihlallerine yönelik bir rapor hazırladı.

Basın mensuplarına yönelik kaçırma, tutuklama, haber takibine engel olma, öldürme gibi 143 ihlalin tespit edildiği kaydedilen raporda, ihlallerin 75'inin Husilerce, 37'sinin Yemen hükümeti, 31'inin de çeşitli taraflarca işlendiği ifade edildi.

Raporda, basın mensuplarının savaşan tarafların sistematik ve düşmanca saldırıları karşısında zor şartlar altında faaliyet gösterdiği belirtildi.

2019 yılı boyunca, 11 medya kurumuna saldırılar düzenlendiği vurgulanan raporda, halihazırda Yemen hükümeti, Husiler ve El Kaide'ye bağlı hapishanelerde 18 gazetecinin bulunduğu, bunlardan 16'sının Husilerin hapishanesinde 4 yıldır tutuklu olduğu kaydedildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
basın özgürlüğü ihlali Husiler Yemen

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