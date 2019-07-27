ADEN (AA) - Yemen ordusu, Kızıldeniz'de bulunan stratejik Zukar Adası'nın kontrolünü Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) güçlerinden devraldığını duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı Batı Sahilini Kurtarmak İçin Çalışan Ortak Güçler Sözcüsü Vaddah ed-Dubeyş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yemen sahil güvenlik kuvvetleri, BAE kuvvetlerinden Yemen ve Eritre arasındaki Kızıldeniz'de bulunan Zukar Adası'nın kontrolünü devraldı." dedi.

Dubeyş, Zukar Adası'nın Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan Bab'ul Mendeb Boğazı yakınında, Yemen ve Eritre kıyıları arasında bulunan Haniş Adalarının en büyüğü olduğunu dile getirdi.

Arap basınında yer alan haberlerde, koalisyon güçlerinin yeniden konuşlandırılması kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin de Yemen'deki askeri varlığını azaltmaya başladığı ifade edilmişti.

Yemen'de 2015 yılından bu yana 100'den fazla askerini kaybeden BAE'nin, çoğu eğitim amaçlı olmak üzere bin 500 subay bulundurduğu Yemen'de, 2 bine yakın yabancı paralı asker istihdam ettiği de öne sürülüyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

