Yemen riyalindeki aşırı değer kaybı protesto ediliyor

Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da da riyalin değer kaybetmesi ve fiyatların artmasını protesto etmek için caddeler trafiğe kapatıldı. Esnaf kepenk indirdi.

Bin Dağr hükümetini istifaya ve acil durum hükümeti oluşturulmasına çağıran göstericiler, Yemen riyalinin değer kaybetmesi krizine acilen müdahale edilmemesi halinde hükümetin düşürüleceği tehdidinde bulundu.

Ahmed bin Dağr hükümeti ile koalisyon güçlerini, Yemen riyalinin değer kaybetmesi nedeniyle oluşan krizi görmezden gelmekle suçlayan göstericiler, Taiz'deki birçok ana yolu trafiğe kapattı.

İç savaşın devam ettiği Yemen'de, pazar günü ulusal para birimi riyalin dolar karşısındaki değeri serbest piyasada tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Piyasada dolar, 760 Yemen riyalini gördü.

Yemen'de meşru hükümetin kontrolündeki bölgelerde 2 Eylül'den beri pahalılık nedeniyle çıkan protestolar sivil itaatsizliğe dönüşmüştü. Çok sayıda iş yeri ve döviz bürosu kapılarını kapatırken Hadramevt'in merkezi Mukella kentinde güvenlik güçleri ile halkın karşı karşıya gelmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.

Hükümet, riyalin değerini korumak için temel tüketim maddelerinin ve petrol ürünlerinin ihracat ve ithalatının yasaklanması, bunun ancak bankadan alınacak bir belgeyle yapılmasına müsaade edilmesi, Merkez Bankasının onayı olmaksızın bir kişinin 10 bin dolardan fazla dövizi yurt dışına çıkarmasının yasaklanması gibi önlemler almıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

