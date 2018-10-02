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Yemen riyalindeki aşırı değer kaybı protesto ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 17:58 | Son Güncelleme

Yerel para biriminin ciddi anlamda değer kaybetmesi, başkent Sana ve Taiz kentinde protesto edildi -Caddeler trafiğe kapatılırken, esnaf kepenk indirdi

SANA (AA) - Yemen'de yerel para biriminin ciddi anlamda değer kaybetmesi başkent Sana ve Taiz kentinde protesto edildi.

Ahmed bin Dağr hükümeti ile koalisyon güçlerini, Yemen riyalinin değer kaybetmesi nedeniyle oluşan krizi görmezden gelmekle suçlayan göstericiler, Taiz'deki birçok ana yolu trafiğe kapattı.

Lastikleri yakan, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin fotoğrafların yırtan göstericiler, sivil itaatsizlik kapsamında dükkan ve kurumları güç kullanarak kapattırdı.

Bin Dağr hükümetini istifaya ve acil durum hükümeti oluşturulmasına çağıran göstericiler, Yemen riyalinin değer kaybetmesi krizine acilen müdahale edilmemesi halinde hükümetin düşürüleceği tehdidinde bulundu.

Yemen'deki partileri tabanlarından uzaklaşmakla suçlayan göstericiler, partilerin ekonomik reform konusuna müdahil olmayarak, para biriminin çökmesine ortak olduğunu ileri sürdü.

Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da da riyalin değer kaybetmesi ve fiyatların artmasını protesto etmek için caddeler trafiğe kapatıldı. Esnaf kepenk indirdi.

İç savaşın devam ettiği Yemen'de, pazar günü ulusal para birimi riyalin dolar karşısındaki değeri serbest piyasada tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Piyasada dolar, 760 Yemen riyalini gördü.

Yemen'de meşru hükümetin kontrolündeki bölgelerde 2 Eylül'den beri pahalılık nedeniyle çıkan protestolar sivil itaatsizliğe dönüşmüştü. Çok sayıda iş yeri ve döviz bürosu kapılarını kapatırken Hadramevt'in merkezi Mukella kentinde güvenlik güçleri ile halkın karşı karşıya gelmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.

Hükümet, riyalin değerini korumak için temel tüketim maddelerinin ve petrol ürünlerinin ihracat ve ithalatının yasaklanması, bunun ancak bankadan alınacak bir belgeyle yapılmasına müsaade edilmesi, Merkez Bankasının onayı olmaksızın bir kişinin 10 bin dolardan fazla dövizi yurt dışına çıkarmasının yasaklanması gibi önlemler almıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Taiz Yemen yerel para birimi

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