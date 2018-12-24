Yemen yaralarını sarmaya çalışıyor

TAİZ (AA) - İSMET KARAKAŞ - Varılan ateşkes antlaşmasının ardından yaraların sarılmaya çalışıldığı Yemen'in Taiz şehrinde, çatışmalarda hastanelerin zarar görmesi ve ilaç yokluğu nedeniyle sağlık hizmetleri aksayarak verilebiliyor.

Ateşkesin ardından yaşamın normale dönmeye başladığı Taiz'de, kentin üç büyük hastanesi Cumhuriyet, Devrim ve Askeri, çatışmalarda hasar gördü.

Taiz Birinci Vali Yardımcısı Abdulgani El Mahlavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin iç savaşta en yoğun çatışmaların yaşandığı yerlerden biri olduğunu söyledi.

Ateşkesin ardından şehirdeki yaraların sarılmaya çalışıldığını ancak imkanlarının kısıtlı olduğunu anlatan Mahlavi, Taiz kentinin ülkenin hiçbir yerinde olmadığı kadar saldırıya uğradığını ve hasar gördüğünü dile getirdi.

Dört yıldan bu yana süregelen kuşatma sebebiyle altyapı sağlık sektörüne birçok alanda çöküşler yaşandığını ancak her şeye rağmen okullar ve camilerin kuşatmaya teslim olmadığını aktaran Mahlavi, şunları kaydetti:

"Son bir yıldır tekrardan Taiz'in toparlanması ve inşa edilmesi için çaba sarf ediyoruz ama yaşanan hasar o kadar büyük ki hasarı onarmak için yeterli güce sahip değiliz. Bölgeye nefes aldırmak için BM'nin birkaç defa yapmış olduğu girişimlerde bulunmuş, en son girişimler sonuç vermemiş, en son İsveç'te yapılan Husiler ve hükümet ile varılan ittifaka rağmen konusunda uzman kişilerin (gözlemciler) Taiz'e girmesi Husili milisler tarafından engellendi."