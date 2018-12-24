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Yemen yaralarını sarmaya çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 17:22 | Son Güncelleme

Ateşkes antlaşmasının ardından yaraların sarılmaya çalışıldığı Yemen'in Taiz kentinde, çatışmalarda hastanelerin de zarar görmesi ve ilaç yokluğu nedeniyle sağlık hizmetleri aksıyor - Taiz Birinci Vali Yardımcısı Abdulgavi El Mahlavi: - "Çatışmalarda 6 bin kişi hayatını kaybetti, 22 bin kişi yaralandı" - "Türkiye'ye, Türk halkına, Türk devletine özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. (Erdoğan'ın) Gazze'de, Suriye'de olduğu gibi Yemen'de de izleri bulunmaktadır. Türk Kızılayına da teşekkürlerimizi sunuyoruz"

TAİZ (AA) - İSMET KARAKAŞ - Varılan ateşkes antlaşmasının ardından yaraların sarılmaya çalışıldığı Yemen'in Taiz şehrinde, çatışmalarda hastanelerin zarar görmesi ve ilaç yokluğu nedeniyle sağlık hizmetleri aksayarak verilebiliyor.

Ateşkesin ardından yaşamın normale dönmeye başladığı Taiz'de, kentin üç büyük hastanesi Cumhuriyet, Devrim ve Askeri, çatışmalarda hasar gördü.

Taiz Birinci Vali Yardımcısı Abdulgani El Mahlavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin iç savaşta en yoğun çatışmaların yaşandığı yerlerden biri olduğunu söyledi.

Ateşkesin ardından şehirdeki yaraların sarılmaya çalışıldığını ancak imkanlarının kısıtlı olduğunu anlatan Mahlavi, Taiz kentinin ülkenin hiçbir yerinde olmadığı kadar saldırıya uğradığını ve hasar gördüğünü dile getirdi.

Dört yıldan bu yana süregelen kuşatma sebebiyle altyapı sağlık sektörüne birçok alanda çöküşler yaşandığını ancak her şeye rağmen okullar ve camilerin kuşatmaya teslim olmadığını aktaran Mahlavi, şunları kaydetti:

"Son bir yıldır tekrardan Taiz'in toparlanması ve inşa edilmesi için çaba sarf ediyoruz ama yaşanan hasar o kadar büyük ki hasarı onarmak için yeterli güce sahip değiliz. Bölgeye nefes aldırmak için BM'nin birkaç defa yapmış olduğu girişimlerde bulunmuş, en son girişimler sonuç vermemiş, en son İsveç'te yapılan Husiler ve hükümet ile varılan ittifaka rağmen konusunda uzman kişilerin (gözlemciler) Taiz'e girmesi Husili milisler tarafından engellendi."

- 6 bin kişi hayatını kaybetti

"Çatışmalarda 6 bin kişi hayatını kaybetti, 22 bin kişi yaralandı." diyen Mahlavi, yaralılardan 200'ünün tedavisine Türkiye'de devam edildiğini bildirdi.

Sağlık hizmetlerinin tam anlamıyla sağlanamadığını ve çatışmalarda hastanelerin de zarar gördüğünü vurgulayan Mahlavi, "Yaşanan savaş nedeniyle bütün hastaneler yaralılarla dolu. 6 binden fazla şehit verildi. Taiz şehri, kuşatılmış ve altyapısı hedef alınmışken savaştan bir buçuk yıl sonra Aden'le iletişimi sağlanarak nefes almıştır. Buna rağmen acılar dinmemiş, Taiz halkı insani yardımlardan mahrum kalmış ve çalışanlar maaşlarını alamamıştır. Bu süre zarfında gelen yardımlar ise Husilerin kontrolünde olan bölgelere ulaşmıştır." diye konuştu.

Mahlavi, Türkiye ile Osmanlı döneminden bu yana aralarında bağ bulunduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'ye, Türk halkına, Türk devletine özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. (Erdoğan'ın) Gazze'de Suriye'de olduğu gibi Yemen'de de izleri bulunmaktadır. Türk Kızılay'ına da teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

- Hastaneyi de bombalamışlar

Kentteki bir hastanede sağlık hizmetlerini yürütmeye çalışan doktorlardan Halit Sait Muhammed Ebsi ise şehrin iç savaştan önce önemli bir sağlık merkezi olduğunu ancak artık bu hizmetlerin önemli ölçüde aksadığını dile getirdi.

Ebsi, iç savaş sürecinde hastanenin de saldırıya uğradığını ifade ederek, "Bombardımanda birçok insan yaralandı, röntgen bölümü görevlisi iki ayağını kaybetti. Tıbbi faaliyetlerimizi yardım kuruluşlarının desteğiyle, kısıtlı imkanlarla gerçekleştirmekteyiz. Tabii bu yaşanan savaşın bir an evvel bitmesini, hastanenin sağlık hizmetlerinin eskiden olduğu gibi sürdürülmesini temenni ediyoruz." şeklinde konuştu.

- Evine bomba isabet etmiş

Taiz'deki bombardıman esnasında evde bulunduklarını ve 15 yaşındaki oğlunun ağır yaralandığını anlatan ve adının açıklanmasını istemeyen Yemenli anne ise "İkindi ezanı vakti bulunduğumuz bölgeye bomba isabet etti. Bombalandığında kaçmak istedik fakat çıkamadık. Bombalama sonucu ailemden 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Ağır yaralı olanlar hala hastanede tedavi görüyor." diye konuştu.

İç savaşta yaralananlardan 28 yaşındaki Abdulgalip Muhammed de keskin nişancı atışıyla yaralandığını ancak hayatta kaldığı için kendini şanslı hissettiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Taiz 1. Vali Yardımcısı Abdulgavi El Mahlafi Yemen

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