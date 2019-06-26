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Yemen'de 128 kişi işkence altında can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 20:08 | Son Güncelleme

Yemen'deki Kaçırılanların Anneleri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, ülkede iç savaş boyunca kaçırılanlardan 128 kişi hapishanelerdeki işkenceler sonucu hayatını kaybetti

SANA (AA) - Yemen'de 5 yıldır süren iç savaş boyunca kaçırılanlardan 128 kişinin Husilere ve hükümete bağlı hapishanelerde işkence sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü münasebetiyle Yemen'deki Kaçırılanların Anneleri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, ülkede iç savaş boyunca kaçırıldıktan sonra hapse atılan yüzlerce kişi Husilere ve Yemen hükümetine bağlı Aden'deki hapishanelerde ağır fiili ve psikolojik işkence görüyor.

Tek kişilik hücre hapsi, uzun süre askıda tutma, aç bırakma gibi yöntemlerle ağır işkenceler uygulandığına işaret edilen açıklamada, 128 kişinin bu işkenceler sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada uluslararası kuruluşlara hapishanelerde yaşanan insan hakları ihlallerinin takipçisi olmaları çağrısı yapıldı.

Derneğin açıklamasında verilerin kaynağına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümet güçlerine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hapishane Husiler işkence Yemen

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