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Yemen'de camiye silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 20:48 | Son Güncelleme

Dali kentinde cuma namazı sırasında bir camiye ateş açılması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

ADEN (AA) - Yemen'in Dali kentinde cuma namazı sırasında bir camiye ateş açılması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı, camide bulunan 3 kişi de kaçırıldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dali kentine bağlı El-Ezarig ilçesinde cuma namazı sırasında bir camiye kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından ateş açıldı.

Saldırıda 6 Yemenlinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı, 3 kişinin de kaçırıldığı aktarıldı.

Yemen makamlarından konuyla alakalı henüz açıklama yapılmazken, saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Dali saldırı Yemen

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