Yemen'de Husilerle görüşen BM yetkilisi ülkeden ayrıldı

Görüşmelerde, Husilerin "esir ve tutuklular konusuyla, bölgedeki insani faaliyetlerin güçlendirilmesinin önemini vurguladığı" aktarıldı. Barışın sağlanması konusunda istekli olduklarını iddia eden Husi yetkililerin, bu konuda sarf edilen çabalara destek olacaklarını söyledikleri kaydedildi.

Griffiths'in, Yemen krizine ilişkin meseleleri görüşmek amacıyla Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile Riyad'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Sana Uluslararası Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Griffiths, iki günlük Yemen ziyaretinin ardından ülkeden ayrılarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti.

SANA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Husi yetkililerle yaptığı bir dizi görüşmenin ardından başkent Sana'dan ayrıldı.

BM yetkilisinin ziyareti, Yemenli tarafların, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de imzaladığı anlaşmanın bir yılını tamamladığı günlerde gerçekleşti.

- Stockholm Anlaşması

Yemen'de taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Tarafların karşılıklı suçlamaları gölgesinde söz konusu anlaşmanın uygulanmasında aksaklıklar yaşanıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

