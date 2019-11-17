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Yemen'de insan hakları örgütünden alıkonulanların serbest bırakılması çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 15:56 | Son Güncelleme

Kaçırılanların Anneleri Derneği: - "Husilerin kontrolündeki hapishanelerde alıkonulan 1800 kişi var. Bunlardan 450'si 4 yıldır hapiste"

ADEN (AA) - Yemenli insan hakları örgütü, Husilerin kontrolündeki hapishanelerde ve geçici başkent Aden'de alıkonulan ve zorla kaybedilen kişilerin serbest bırakılmasını istedi.

Tutuklu haklarını savunan "Kaçırılanların Anneleri Derneği", başkent Sana'da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) önünde düzenlenen eylemde bildiri dağıttı.

"Husilerin kontrolündeki hapishanelerde alıkonulan 1800 kişi var. Bunlardan 450'si 4 yıldır hapiste." ifadesine yer verilen bildiride, meşru hükümetin geçici başkenti Aden'deki askeri ve emniyet kurumlarında, tutuklu bulunan 106 kişi olduğu, bunların 26'sından 3 yıldır haber alınamadığı belirtildi.

Kaçırılanların ve zorla kaybedilenlerin hayatından Husiler ve Aden'deki güvenlik kurumlarının sorumlu tutulduğu açıklamada, OHCHR'ye bu kişilerin serbest bırakılmasını sağlamak için baskı yapma çağrısında bulunuldu.

- Yemen'deki savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Husileri Yemen

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