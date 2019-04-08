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Yemen'de kolera salgını nedeniyle olağanüstü hal

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 02:50 | Son Güncelleme

Yemen'de kolera salgını nedeniyle olağanüstü hal

SANA (AA) - Yemen'de Husiler tarafından, kontrol altında tuttukları bölgelerde yaygın olan kolera salgını ile mücadele için olağanüstü hal ilan edildi.

Husilere bağlı Saba haber ajansının haberine göre, oluşturulan hükümette Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Taha el-Mutevekkil, kontrol altında tutulan bölgelerde salgın haline gelen kolera ile mücadele amacıyla olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Cumartesi günü Husiler tarafından kolerayla mücadele amacıyla Sana'daki tüm okullarda kantinlerin kapatılmasına karar verilmişti.

Yemen'de özellikle Husilerin kontrolündeki bölgelerde yoğun kolera salgını gözleniyor.

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Geert Cappelaere ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Müdürü Ahmed el-Manzuri tarafından bir süre önce yapılan yazılı açıklamada, 2019'un başından bu yana Yemen'de kolera vakalarının hızlı bir şekilde arttığı ve 17 Mart'a kadar 109 bin kolera vakası kaydedildiği, 190 kişinin de bundan hayatını kaybettiği rapor edilmişti.

-Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

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kolera OHAL Yemen

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