Yemen'de kolera tedavisi yapan doktor da aynı hastalıktan öldü

Yemen'deki kolera salgınının tekrar alarm vermeye başladığına işaret eden Lowcock, "Sana'da kolera tedavisi yapan çocuk doktoru Mohammed Abdul Mughni, kolera nedeniyle hayatını kaybetti." diye konuştu.

Yerinden edilen 300 bin kişinin ise ciddi su sıkıntısının yaşandığı Abs bölgesine gittiğine ve ana su kaynaklarının yakınında çatışmalar yaşandığına işaret eden Lowcock, "Bu su kaynaklarının çatışmalarda zarar görmesi durumunda büyük bir felaketle karşı karşıya kalabiliriz." uyarısını yaptı.

BM Güvenlik Konseyi'ni Yemen'deki insani duruma ilişkin bilgilendiren Lowcock, Hudeyde'nin güneyinde Hajjah'da çatışmaların arttığını ve Kushar'daki çatışmalar nedeniyle de şubat ve mart aylarında 50 bine yakın kişinin yerinden edildiğini belirtti.

Bu yılın başından beri yaklaşık 200 bin kolera vakasının bildirildiğini ve salgından etkilenlerin dörtte birinin beş yaş altı çocuklar olduğunu aktaran Lowcock, "Mevcut durum kontrol altına alınamazsa salgın ve ölümler çok hızlı yayılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yemen'de kızamık hastalığında da iki kat artış yaşandığını belirten Lowcock, 2 milyon çocuğun ise okula gidemediğini vurguladı.

BM Genel Sekreteri'nin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba ise Yemen'deki savaşta şimdiye kadar 7 bin 500'ten fazla çocuğun öldüğü ya da sakatlandığını, 3 binden fazla çocuğun ise çatışmalarda çocuk savaşçı olarak kullanıldığını ifade etti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ise tarafların liman kenti Hudeyde'den askerlerini çekme yönünde varılan anlaşmanın ilk aşamasının uygulanması konusunda uzlaşmaya vardığı söyledi ancak tarafların Hudeyde'den ne zaman çekileceğine ilişkin bir tarih açıklamadı.

- Yemen'deki durum

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.