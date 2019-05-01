Yemen'de savaş işçilerin yüzde 60'ını işsiz bıraktı

ADEN (AA) - Yemen Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı İbtihac el-Kemal, ülkedeki savaş nedeniyle işçilerin yüzde 60'ının işlerini kaybettiğini belirtti.

Kemal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin Yemen halkına yönelik başlattığı savaşın yaklaşık 5 milyon işçinin işinden olmasına yol açtığını, yüzde 60'ının işsiz kaldığını ifade etti.

Savaş nedeniyle yerli ve yabancı şirketlerin çalışmalarının durduğunu, binlerce kişinin işinden olduğunu kaydeden Kemal, savaştan ciddi zarar görenlerin başında işçilerin geldiğini aktardı.

Bakan, işsizliğe çözüm bulmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirterek, özel sektörün de istihdam imkanı oluşturmak suretiyle hükümetin işsizlik oranını düşürme çabalarına destek olması çağrısında bulundu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

