Yemen'de silah depolarındaki patlamada 9 Husi öldü

EL-HUDEYDE (AA) - Yemen'in batısındaki El-Hudeyde ilinde Husilerin kontrolündeki Es-Salif Limanı'nda silah depolarında meydana gelen patlamalarda Husilerden 9 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Hükümete bağlı Batı Sahili Ortak Kuvvetler Sözcüsü Albay Vaddah ed-Dubeyş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hudeyde'nin kuzeyindeki Salif Limanı'nda Sahil Güvenlik Kuvvetlerinin silah depolarında meydana gelen patlamalar sonucu 9 kişinin öldüğünü, 23 kişinin yaralandığını belirtti.

Dubeyş, patlamada ölenlerin cesetlerinin Hudeyde'deki bir hastaneye, ağır yaralıların bazılarının ise başkent Sana'ya götürüldüğünü ifade etti.

Patlamaların, aralarında uzun ve kısa menzilli füzelerin de bulunduğu silahların uygunsuz depolanması, üst üste yığılması ve birbiriyle sürtüşmesinden kaynaklandığını aktaran Dubeyş, depolarda büyük yıkıma neden olduğuna işaret etti.

Dubeyş, patlamalar sonucu tuhaf sesler duyulduğunu ve bunun son zamanlarda depolara bilinmeyen yeni silahların girdiğinin kanıtı olduğunu dile getirerek, Batı Sahili Ortak Kuvvetlerinin son günlerde Salif Limanı yakınlarında üzerinde silah ve mühimmat bulunan sivil balıkçı teknelerinin şüpheli hareketlerini gözlemlediğini belirtti.