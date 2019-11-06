Yemen'deki ateşkes bölgesi Hudeyde'de şiddetli çatışma: 22 ölü

HUDEYDE (AA) - Yemen'in Hudeyde kentinde hükümet güçleriyle Husiler arasında çıkan çatışmalarda 22 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

Batı Sahili Ortak Güçler Sözcüsü Albay Vaddah ed-Debiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hudeyde'de bugün hükümet güçleriyle Husi militanlar arasında 4 aydan bu yana "en şiddetli" çatışmaların yaşandığını söyledi.

Debiş, çatışmalar sırasında Husilerden 19 kişinin öldüğünü, 34 kişinin yaralandığını, hükümet güçlerinden de 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını ifade etti.

Husilerin Hudeyde'nin güneyindeki ordu mevzilerine ağır silahlar kullanarak saldırdığını, hükümet güçlerinin ise saldırıyı püskürttüğünü anlatan Debiş, yapılan ihlalin, Hudeyde'deki ateşkesi denetleyen BM gözlemci heyetine bildirildiğini kaydetti.

Husilerden ya da BM gözlemci heyetinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Batı Sahili Ortak Güçler Sözcüsü Albay Debiş, dün yaptığı açıklamada, Husilerin ateşkes anlaşmasını son günlerde ihlal ettiğini ve BM gözlemci heyetinin buna göz yumduğunu iddia etmişti.