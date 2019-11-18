Yemen'deki Husiler Kızıldeniz'de Güney Kore'ye ait gemiyi alıkoydu

İSTANBUL (AA) - Yemen hükümeti, İran destekli Husileri, ülkenin batısında Kızıldeniz'de Güney Kore'ye ait bir gemi ve ona eşlik eden iki tekneyi alıkoymakla suçladı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Güney Kore'nin Sana Büyükelçisi Pak Woongchul ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşme sonrası yaptığı açıklamada Hadrami, Husilerin, Güney Kore'ye ait bir gemi ve ona eşlik eden iki tekneyi mürettebatıyla birlikte ülkenin batısında bulunan El-Hudeyde iline bağlı Kamaran Adası açıklarında alıkoyduğunu belirtti.

Gemi ve teknelerdeki mürettebatın derhal serbest bırakılmasını isteyen Hadrami, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne "uluslararası barışı ve güvenliği tehdit eden bu tür uygulamaları kınama" çağrısında bulundu.

Hadrami ayrıca "yasa dışı ve kışkırtıcı" olarak nitelendirdiği bu alıkoymanın, Kızıldeniz'deki uluslararası nakliye özgürlüğü ve küresel ticaret yollarını da olumsuz etkileyeceğini ifade etti.