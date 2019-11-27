Yemen'deki Riyan Havaalanı 4 yıl sonra sivil uçuşlara açıldı

HADRAMEVT (AA) - Yemen'in Hadramevt ilindeki Riyan Uluslararası Havaalanı 4 yıl aradan sonra yeniden sivil uçuşlara açıldı.

Kahire-Mukella seferini yapan Yemen Hava Yollarına ait bir yolcu uçağı Hadramevt'in merkezindeki Mukella kentinde bulunan Riyan Uluslararası Havaalanına iniş yaptı.

Terör örgütü El-Kaide'nin Nisan 2015'te Mukella kentini ele geçirmesinin ardından uçuşlara kapatılan Riyan Uluslararası Havaalanı, 2016'da kentin denetiminin yeniden hükümet güçlerine geçmesine rağmen kapalı tutulmaya devam edilmişti.

Havaalanı daha sonra Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon bünyesinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından askeri karargaha dönüştürülmüştü. Uluslararası insan hakları örgütleri BAE'yi burada gizli bir hapishane inşa etmek ve onlarca Yemenliye çeşitli işkence yapmakla suçlamıştı.

Sana ve Aden havaalanlarından sonra Yemen'in en büyük havaalanı konumundaki Riyan'ın, Aden, Seyiun ve Sokotra'dan sonra Yemen'de sivil uçuş yapılan 4'üncü havaalanı olduğu belirtiliyor.

