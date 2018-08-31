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Yemen'in Beyda ve Taiz ilinde çatışmalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 00:28 | Son Güncelleme

Beyda ilindeki çatışmalarda 18 Husi militan etkisiz hale getirildi - Ordu güçleri, Taiz'deki El-Hamr Tepeleri, Eş-Şuheda, El-Kahra ve El-Muaykim dağlarında kontrolü sağladı

TAİZ (AA) - Yemen ordu güçleri, Beyda ilinde çıkan çatışmalarda 18 Husi militanın öldürüldüğünü duyurdu.

Yemen Ordusu Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, bir grup Husi militanın Beyda kentinin kuzeyinde bulunan Kaniye cephesinde orduya ait bazı mevzilere sızmaya çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, ordunun bu girişimi geri püskürttüğü ve 12 Husi militanı etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Yemen haber ajansı SABA'nın haberine göre, ordu birlikleri, Beyda kentinin kuzeyindeki Melacim ilçesinde Husilere ait devriyeyi topçu ateşiyle hedef aldı. Araçta bulunan 6 militan öldü, diğerleri yaralandı.

- Ordu güçleri, Taiz'deki sıra dağlarda kontrolü sağladı

Hükümete bağlı Amalika Güçleri'nden yapılan yazılı açıklamada, ordu güçlerinin Taiz kentinde Husilerle girdikleri şiddetli çatışmalar sonucu El-Hamr Tepeleri, Eş-Şuheda, El-Kahra ve El-Muaykim dağlarında kontrolü sağladığı belirtildi.

Açıklamada, çatışmalarda onlarca Husi militanın öldüğü ve yaralandığı ifade edildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Yemen, yaklaşık 3 yıldır Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beyda Husi Taiz

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