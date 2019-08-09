Yemen'in geçici başkenti Aden'de çatışma: 13 ölü

ADEN (AA) - Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de, hükümete bağlı güçler ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni güçleri arasında çıkan çatışmalarda 5'i sivil 13 kişi öldü, 61 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Aden'de Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki güçler ile hükümete bağlı birlikler arasında bugün yeniden başlayan çatışmalarda aynı aileden 1'i çocuk 5 sivil ile silahlı 8 kişi öldü.

Aden'deki Basuheyb Askeri Hastanesi'nden bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaneye gün içinde çatışmalarda hayatını kaybeden silahlı 8 kişi ile aralarında sivillerin de bulunduğu 61 yaralı getirildiğini söyledi.

- Aynı aileden 1'i çocuk 5 sivil öldü

Görgü tanıkları, Aden'in kuzeyindeki Dar Saad ilçesinde çıkan çatışmalar sırasında bir eve havan mermisi isabet etmesi sonucu aynı aileden 1'i çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Öte yandan Aden'in Hur Mekser ilçesindeki Cumhuriyet Hastanesi yetkilileri ise çatışmalar nedeniyle yolların kapalı olduğunu dolayısıyla yüzlerce hasta ve sağlık personelinin hastanelere ulaşmakta zorluk çektiğini belirterek, çatışan taraflara "güvenli koridor açılması" çağrısında bulundu.