HABER

Yemen'in geçici başkenti Aden'de çatışma: 13 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 22:12 | Son Güncelleme

Çarşamba gününden bu yana şiddet olaylarına sahne olan Aden'de, bugün yeniden başlayan çatışmalarda 5'i sivil 13 kişi öldü, 61 kişi yaralandı

ADEN (AA) - Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de, hükümete bağlı güçler ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni güçleri arasında çıkan çatışmalarda 5'i sivil 13 kişi öldü, 61 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Aden'de Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki güçler ile hükümete bağlı birlikler arasında bugün yeniden başlayan çatışmalarda aynı aileden 1'i çocuk 5 sivil ile silahlı 8 kişi öldü.

Aden'deki Basuheyb Askeri Hastanesi'nden bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaneye gün içinde çatışmalarda hayatını kaybeden silahlı 8 kişi ile aralarında sivillerin de bulunduğu 61 yaralı getirildiğini söyledi.

- Aynı aileden 1'i çocuk 5 sivil öldü

Görgü tanıkları, Aden'in kuzeyindeki Dar Saad ilçesinde çıkan çatışmalar sırasında bir eve havan mermisi isabet etmesi sonucu aynı aileden 1'i çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Öte yandan Aden'in Hur Mekser ilçesindeki Cumhuriyet Hastanesi yetkilileri ise çatışmalar nedeniyle yolların kapalı olduğunu dolayısıyla yüzlerce hasta ve sağlık personelinin hastanelere ulaşmakta zorluk çektiğini belirterek, çatışan taraflara "güvenli koridor açılması" çağrısında bulundu.

Daha önce yapılan açıklamada hükümete bağlı Cumhurbaşkanlığı koruma güçlerinin, Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresindeki bölgelerde kontrolü sağladığı, söz konusu noktalarda zırhlı araç ve askerlerin konuşlandığı belirtilmişti.

Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de çarşamba gününden bu yana yaşanan çatışmalarda 7'si sivil 18 kişi hayatını kaybetti.

Taraflardan, ölü ve yaralı sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

- Ne olmuştu?

Aden'de BAE destekli Hizam Emni güçlerine ait El-Cela Karargahı'na geçen hafta düzenlenen saldırıda ölenler, dün Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yakın mezarlıkta toprağa verildikten sonra civarda silahlı çatışma çıkmış, ölü ve yaralıların olduğu belirtilmişti.

Hizam Emni güçleri tarafından Maaşık Sarayı'na açılan yolların kapalı tutulduğu o saatlerde, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları da Aden semalarında görülmüştü.

Güney Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Hani bin Berik konseye ait "Bağımsız Aden" kanalında yaptığı açıklamada, destekçilerine "Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyerek ele geçirmeleri" çağrısında bulunmuştu.

Yemen'de hükümete bağlı güçleri Aden'i kaosa sürüklemekle suçlayan Bin Berik, hükümetin Aden'de kalmasının tehlike oluşturduğunu öne sürüyor.

Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada
İnternet üzerinden satacaktı! İşte cezasıİnternet üzerinden satacaktı! İşte cezası
Haluk Levent, Ferdinand'ın yavrusunu ziyaret ettiHaluk Levent, Ferdinand'ın yavrusunu ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aden Güney Geçiş Konseyi Yemen

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Yok artık! Ayağını sallayan arkadaşını dövdü

Yok artık! Ayağını sallayan arkadaşını dövdü

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

4 partiden ABD'ye ortak çağrı!

4 partiden ABD'ye ortak çağrı!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnternet üzerinden yılan satarken yakalandı

İnternet üzerinden satacaktı! İşte cezası

Son dakika: İBB'de ataması tepki çeken İSBAK A.Ş Genel Müdürü Mehmet Bahaddin Yetkin istifa etti

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

Balıkesir’in Havran ilçesinde korkunç kaza! Yaralılar var

Tatil yolunda kazalar başladı! Yaralılar var

Son dakika: Bakan Kurum: Denizli'de 150 konut inşaatını başlatıyoruz

Bakan'dan deprem açıklaması! İşte son durum

Bakan Çavuşoğlu'ndan net Suriye mesajı: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.