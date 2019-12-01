HABER

Yemen'in Hudeyde kentinde Husi güçlerinden 12 milis öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 02:54 | Son Güncelleme

Yemen'in Hudeyde kentinde Husi güçlerinden 12 milis öldürüldü

HUDEYDE (AA) - Yemen'in Hudeyde vilayetinin güneyinde konuşlanan hükümet güçlerine karşı saldırı düzenleyen Husiler'den 12 kişinin öldüğü bildirildi.

Yemen Ordusu'na bağlı Amalika Güçleri İletişim Merkezi Müdürü Asil Sakladi, yerel basına yaptığı açıklamada, Husilerin Yemen hükümetine bağlı ortak güçlere sert bir saldırı düzenlediğini söyledi.

Ortak güçlerin söz konusu saldırıyı başarıyla püskürttüğünü belirten Sakladi, Hudeyde'deki saldırıyı düzenleyen taraf Husiler'den 12 silahlı milisin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Sakladi, Yemen hükümet saflarındaki kayıplara ilişkin bilgi vermedi.

Hudeyde vilayetinin güney ve doğu kısmından girişleri hükümete bağlı Ortak Güçler kontrol ederken, vilayet merkezi ve stratejik limanı ise Husiler elinde tutuyor.

Yemen'in batı sahilinde konuşlanan Ortak Güçler, Yemen hükümetine bağlı Amalika Güçleri, Cumhuriyet Muhafızları Güçleri ve Tuhame Evlatları adı altında Husiler'e karşı ortak mücadele veren silahlı güçler olarak biliniyor.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs TIR'la çarpıştı!Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs TIR'la çarpıştı!
Fatih'te silahlı saldırı: 4 yaralıFatih'te silahlı saldırı: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hudeyde vilayeti Husiler Yemen

En Çok Okunan Haberler

İngiltere bu olayı konuşuyor! 'O bir kahraman değil, engelli bir kızı öldürdü'

İngiltere bu olayı konuşuyor! 'O bir kahraman değil, engelli bir kızı öldürdü'

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Yasmin Erbil'in bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

Yasmin Erbil'in bacak dekolteli pozuna ilk yorum anneden!

EURO 2020'deki rakiplerimiz belli oldu

EURO 2020'deki rakiplerimiz belli oldu

40 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Yakalandı

40 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Yakalandı

Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti!

Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs TIR'la çarpıştı! Çok sayıda yaralı var!

Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs TIR'la çarpıştı!

TEM Otoyolu’nda korkunç kaza! Otomobil bu hale geldi!

Otomobil hurdaya döndü! TEM'de korkunç kaza!

Başkent’te takla atan otomobilin sürücüsünün kolu koptu

Başkent'te korkunç kaza! Sürücünün kolu koptu!

Kars'ta fuhşa yönelik operasyonda 41 kişi gözaltına alındı

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

Isınmak için ateş yakan 4 kişi Melih Cevdet Anday'ın heykelini yaktı

Polis kıskıvrak yakaladı! 4 arkadaşın yaptığı pes dedirtti!

Düzce'de gergin gece! Düğün salonu bir anda karıştı!

Düzce'de gergin gece! Düğün salonu bir anda karıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.