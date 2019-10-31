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Yemenli Bakan Cebvani, BAE'nin Aden'den çekilmesinden memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 13:50 | Son Güncelleme

Yemenli Bakan Cebvani, BAE'nin Aden'den çekilmesinden memnun

İSTANBUL (AA) - Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) askerlerinin Yemen'in geçici başkenti Aden'den çekildiğini duyurmasını memnuniyetle karşıladı.

Bakan Cebvani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "(BAE askerleri) Aden'den ayrılırlarken Yemen hükümeti devlet olarak orada olmak, tören düzenleyip, her askerin göğsüne gül takmak isterdi. Onlar desteklemek için geldikleri devletin karşısında durdu." ifadesini kullandı.

BAE'nin Aden ve Ebyen'deki Yemen ordusu birliklerine yönelik ağustos ayındaki hava saldırılarına ve siyasi aktivistler ile cami imamlarına yönelik suikastlarına işaret eden Cebvani, "(BAE askerleri) gece karanlığında gidiyor. Onları kara anıları ve Yemenlilerin kalbinde açtıkları yaralar kovalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

BAE Silahlı Kuvvetler Komutanlığından Aden'in teslimiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, Aden'in Suudi Arabistan ve Yemen güçlerine devredilmesinin başarıyla sonuçlandığı belirtilmişti.

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BAE Yemen

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