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Yemenliler BAE işgaline karşı sokakta

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 21:13 | Son Güncelleme

Yemen’in Sokotra Adası sakinleri, adadaki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) işgaline karşı protesto düzenledi.“Kanımızla Yemen’i koruyacağız” ve “Sömürgeciler defolun” diye slogan atan göstericiler, Hadiboh kentinin ana caddesi boyunca yürüdü.

Yemen’in Sokotra Adası sakinleri, adadaki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) işgaline karşı protesto düzenledi.
“Kanımızla Yemen’i koruyacağız” ve “Sömürgeciler defolun” diye slogan atan göstericiler, Hadiboh kentinin ana caddesi boyunca yürüdü. “Skotra Yemen’indir” yazılı pankart taşıyan göstericiler, adadaki Yemen askerlerine BAE egemenliğine karşı koyma çağrısında bulundu.
BAE, Yemen’de iç savaşın başladığı 2015 yılından beri ülkedeki tüm güney eyaletleri kontrol etmek için çalışıyor. Bu politika doğrultusunda Kızıldeniz ve Hint Okyanusu arasındaki deniz trafiğini kontrol etmek için Sokotra Adasını elinde tutuyor.

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