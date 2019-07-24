Yendiği kansere başkaları yakalanmasın diye yollarda

Söğüt ise çıktığı dünya turunda 55 ülkede motosikletiyle 70 bin kilometre yol katettikten sonra İstanbul'a döndüğünü, burada kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu söyledi.

Erken teşhisin önemine vurgu yapan Sünnetçioğlu, "Müdürlük olarak çeşitli kapsamlarda çalışmalar yürütmekteyiz. Kanserde erken teşhis her zaman hayat kurtarır. Böylelikle ne kadar çok hastaya ulaşırsak erken hayat kurtarmış olacağız." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu, Müdürlüğe bağlı Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM), Sağlıklı Hayat, Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde tüm taramaların ücretsiz yapıldığını hatırlattı.

Eşiyle beraber meme kanserine karşı insanları bilinçlendirmek için "Erken fark et sen kazan" sloganıyla 13 il gezen Söğüt, Van'da, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda'yı ziyaret etti.

Dünya turuna çıkarak 55 ülkede motosikletiyle 70 bin kilometre yol kateden, döndüğü İstanbul'da yakalandığı meme kanserini yendikten sonra kansere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yeniden yollara çıkan Gülçin Söğüt, eşi Ferry Schouten ile Van'a geldi.

Meme kanserini yendikten sonra bu konuda farkındalık oluşturmak için motosikletleriyle yola çıktıklarını, ziyaret ettikleri illerde insanlarla diyalog kurduklarını anlatan Söğüt, "Daha çok köy ve kasabalarda kalmaya çalıştık. Kadınlarla sohbet ederek, onlara kanser çeşitlerini anlatmaya çalıştık. Yollarda gördüğüm kadınlarla sohbet ederek, onlara kanser çeşitlerini anlatmaya çalışıyorum." dedi.

İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi ve KETEM birimlerini ziyaret eden Sögüt, merkeze gelen hastalarla sohbet etti.

