Yengeci andırıyor, görenleri şaşırtıyor! Kabus gibi görülen park sorununu ortadan kaldıracak

Paralel park etmek bazı sürücülere kabus gibi gelebiliyor. Bu durumda sürücüler de 'keşke araba çapraz bir şekilde hareket etse de daha kolay park edilse' diyor, bu şekilde dileklerde bulunuyorlar. Ancak Güney Koreli bir otomobil üreticisi, sürücülerin bu isteğini yerine getirmek için kolları sıvamış gibi görünüyor. Çünkü e-Corner isimli bir sistem geliştiren şirket, 360 derece dönebilmeyi bir yengeç gibi çapraz bir şekilde hareket edebilmeyi mümkün hale getiriyor.

PARALEL PARK SORUNUNU ORTADAN KALDIRABİLECEK SİSTEM!

InsideEVs'in bildirdiğine göre; Güney Koreli markanın yedek parça ve otonom sürüş bölümü, Las Vegas'ta düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) bir prototip araç üzerine takılan oldukça çarpıcı bir tekerlek içi modülü tanıttı.

Bu sistemle aracın tüm tekerlekleri aynı yönde 90 derece döndürülerek, paralel bir park yerine çok kolay bir şekilde girip çıkması sağlanıyor. Bu yüzden paralel park sıkıntısını ortadan kaldırabileceği düşünülüyor.

Ayrıca araç yengeç yürüyüşü, tank dönüşü ve çapraz sürüş de yapabiliyor.

ÇOK ESKİDEN DE YAPILMIŞTI

Sistem görenleri şaşırtsa da aynı zamanda 1927'de Paris'te bir arabada görülen teknolojinin modern bir yorumuna benziyor.

Ayrıca, 1930'larda tanıtılan ve park etmeyi kolaylaştırmak için yere inen beşinci bir tekerleği olan bir aracı da andırıyor.

