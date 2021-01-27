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Yengesi ve yeğenlerine kurşun yağdırmıştı, tutuklandı

27.01.2021 16:44 | Son Güncelleme:
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Yengesi ve yeğenlerine kurşun yağdırmıştı, tutuklandı

Mardin’in Midyat ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeni ile kurşun yağdırdığı yeğenini öldürüp, yengesi ve diğer yeğenini yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, dün öğle saatlerinde Midyat ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi’nde meydana geldi.

Mardin’in Midyat ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeni ile kurşun yağdırdığı yeğenini öldürüp, yengesi ve diğer yeğenini yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün öğle saatlerinde Midyat ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arazi anlaşmazlığı nedeni ile aralarında husumet bulunan Şehmus A. (51), yengesi F.A. (59) ile yeğenleri E.A. (36) ve T.A.’ya (27) kurşun yağdırdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar F.A., E.A. ve T.A. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan E.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri, olayı gerçekleştiren Şehmus A.’yı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şehmus A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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